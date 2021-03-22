投資人注意 這20檔KY股遭證交所列示警股票

KY 股 (第一上市公司) 問題頻傳，為避免投資人誤踩地雷，證交所訂定 9 大指標匡列出 20 檔示警股票，包括停止交易的康友 (6452-TW)，以及改列全額交割的凱羿 (2939-TW)、淘帝 (2929-TW)、英瑞 (1592-TW)，另外，矽力 (6415-TW)、世芯 (3661-TW) 則因股價飆漲被列為留意個股名單。

證交所評鑑 KY 股主要是根據公司的每股淨值、負債比、流動性、董監持股比重與大股東設質比重等指標進行評比，目前共有 20 檔 KY 股被列為示警股票，

根據公開資訊觀測站統計，20 檔遭證交所列為示警股票包括：康友、凱羿、淘帝、英瑞、矽力、世芯、再生 (1337-TW)、大洋 (5907-TW)、光麗 (6431-TW)、勝悅 (1340-TW)、宏旭 (2243-TW)、百達 (2236-TW)、龍燈 (4141-TW)、東科 (5225-TW)、羅麗芬 (6666-TW)、泰福 (6541-TW)、虹揚 (6573-TW)、金麗 (8429-TW)、吉源 (8488-TW)、威宏 (8442-TW) 等。

證交所董事長許璋瑤今 (22) 日在財委會答詢時指出，部分被列為注意的 KY 股主因是股價漲幅過大、股價偏高，例如半導體族群中的世芯、矽力就是因股價漲幅超過其本益比，而被列為觀察名單。

至於其他股票，則是因美中貿易戰、疫情或是景氣循環等因素，導致營收受影響而遭列為示警股票，例如淘帝就是營收銳減超過 6 成，而被列為示警股票。