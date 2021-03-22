〈金管會備詢〉出重手嚴管KY股 緊盯股東設質比高與持股驟降公司

KY 股地雷連環爆，金管會主委黃天牧今 (22) 日於立法院財委會表示，會從個案中歸納通則，精進對會計師、券商等各方面監理，KY 公司今 (2021) 年的第 2 季財報就必須經會計師「查核簽證」，進一步精進強化的監理措施本季會再陸續上路，其中包括緊盯股東設質比高與持股驟降的公司。

黃天牧表示，目前共有 109 家 KY 公司，其中，母公司為中國公司達 78 家，非中國公司 31 家。KY 公司市值達 1 兆 6043 億元，且自 2008 年至 2019 年底止，KY 公司因營運所產生的獲利，在台灣配發的現金股利有 2312 多億元，顯示對資本市場具有一定貢獻度，是不是疫情等因素對 KY 公司營運發展造成影響，會再觀察。

黃天牧進一步指出，資本市場海納百川，因此政策上除了國內上市櫃公司外，也盡量吸引國外第一上市公司來台灣掛牌，因此 KY 股掛牌是正面的制度，只不過 KY 公司是在海外發行，有些營運範圍、相關法規非由金管會直接監理，而需要包括會計師、券商等專業人士居中把關，因此將精進對會計師、券商等各方面的監理。

對此，立委賴士葆砲轟「根本就是紙上審查」，大家都在辦公室做監理，「你若去中國 (查核)，中國銀保監會不理你，屆時你有辦法嗎？」

黃天牧表示，從去年開始，金管會已研擬對會計師、券商如何強化監理，今年起會陸續推動，例如要求 KY 公司今年第 2 季財報從會計師核閱改為查核簽證；金管會也會持續精進制度，包括：考慮針對股東設質比率過高、或是股東持股跟原始持股降低較多者納入警示；凍結獨董帳戶等依照法律程序都會做；也將研擬未來進行會計師事務所檢查時，提高對 KY 公司查核個案的抽查比例，整體相關強化監理措施本季會進一步陸續上路。

證交所董事長許璋瑤透露，目前 KY 在財務警示專區有 20 家出狀況，但狀況沒想像的糟糕，主因這兩年來中美貿易和疫情關係，最近出問題的都是勞力密集，因為生產力靠勞工，在疫情和景氣不好影響下，公司因此產生問題。而上櫃 KY 部分，只有 2 家出問題，因為淨值為負值而下櫃的只有一家。

黃天牧也強調，KY 股不會變棄嬰，未來不只是針對中國公司，也會積極向新南向國家招商，不會放棄輔導 KY 股回台上市，只是輔導機制會更從嚴監管。許璋瑤補充表示，目前有 6 家 KY 股研擬送件，但尚未最終拍板。