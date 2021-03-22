看好台灣優質股 分紅型配息基金帳上好收益

3 月股市如坐雲霄飛車，劇烈震盪，不過，法人認為，台股有五大利多因素支撐，後續表現仍可期。若不想傷腦筋選股，想要賺取台股價差的人，可以透過具有資本利得分紅機制的基金，為自己創造每年的被動收入。

五大利多支撐 台股黃金時代來了

美國公債殖利率上漲，股市跟著修正，引發不少投資人擔憂。不過，復華投信台灣好收益基金經理人沈萬鈞分析指出，美債殖利率上揚，顯示經濟加速復甦及通膨有升溫可能，美國寬鬆政策恐將轉彎，才會導致高估值的股票下挫。不過，股市高檔修正仍屬正常現象，更何況台股有五大利多因素支撐，後續可望迎接台股黃金時代。

首先是資金面充沛：因應新冠肺炎疫情，美國大撒錢救市，目前市場資金存量較金融海嘯時期高出 70%，在資金仍豐沛之下，台股動能可望持續。

二是經濟面回升：金融、鋼鐵、水泥、航運、服務業等百業齊放，故資金從成長股轉向循環股、價值股及原物料股，今年投資布局宜以各族群均衡布局為佳。

三是高科技創新推陳出新：台股是全球科技的發動起源地，只要新科技、新應用及新規格不斷推出，就毋庸擔心台股沒有表現機會，包括 5G、電動車、VR、AR 等等，未來需求大增，將帶動無限商機。

四是零組件供需吃緊：台灣科技廠以生產零組件為主，受到新冠肺炎疫情影響，科技業產能或多或少也會受到影響，導致供給吃緊，將帶動公司的營收成長。

五是台股具有高殖利率：大低利環境下，資金會靠攏優於公債殖利率之標的，而台股平均殖利率超過 3%，且科技股本益比僅 17-18 倍，使得台股備受全球資金青睞。

抓住優質股 又有分紅配息機制

低利率環境下，投資人想尋求好收益的需求更強烈，過去配息商品以債券配息基金與高股息股票配息基金為主，不過，隨著債券利率走低，債券基金若想維持高配息，就可能配到本金，使本金減少。而高股息股票基金是以追求獲得股息為主，但參與股市上漲動能較少。

如何兩全其美，既能不配到本息，又能參與股市上漲？今年 1 月剛成立的復華台灣好收益基金追求股息、股價兩者兼備，一推出便受到投資人關注。因為該檔台股基金屬於分紅型基金，訴求投資台灣優質股票，以資本利得做為配息分紅的主要來源，讓投資人不用擔心基金配息配到本金，又能掌握股市上漲契機，此外還有一項附加的好處是資本利得分紅免課個人綜合所得稅。

復華台灣好收益基金會由經理人自動幫投資人停利，每半年依照基金可分配收益情形，將投資收益分紅給投資人，但也會保留一部分獲利資金，找機會加碼，再創造更大投資收益。而且基金淨值會維持在 10 元以上，基金淨值低於 10 元，不管過去半年報酬率正負，就不分紅，才不會配到本金；基金淨值高於 10 元，且過去半年報酬率為正，即會分紅一半，而且分紅後，淨值仍得維持在 10 元。沈萬鈞表示，這種獨創機制就是為了避免配了息，傷了基金價值。

由於台股以多頭市場為主，過去 15 年僅 4 年下跌，所以，主動操作的台股基金透過資本利得來分紅，成功機率相當高。由於台股 2020 年多頭氣勢強勁，在全球股市中表現相對突出，2021 開年以來，多頭也依然攻勢不減，加上五大利多加持，台股今年表現可望續旺。因此，透過分紅型基金有機會參與台股上漲契機，而且分配給投資人的資本利得，都是帳上確定的收益，不會配到本金，很適合想穩定累積資產或做為退休金規劃的族群。

創新配息強檔基金

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站 (http://www.fhtrust.com.tw) 中查詢。

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