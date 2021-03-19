美共和黨議員提案 取消與中國的貿易關係地位

美國共和黨議員周四 (18 日) 重新提出一項法案，取消華盛頓與北京之間長達 20 年的永久正常貿易關係地位 (PNTR)，回到 2001 年前的貿易體系。

這是美國鷹派希望與中國經濟脫鉤的最新行動，由共和黨 Tom Cotton、Jim Inhofe 及 Rick Scott 提出《中國貿易關係法 (China Trade Relations Act)》，認為中國是美國製造業工作流失的原因，法案要求美國總統每年批准定期貿易關係，並賦予國會推翻總統決定的權力。

過去，美國國會通過了「永久正常貿易關係」地位，並於 2000 年由當時總統柯林頓 (Bill Clinton) 簽署為法律，使兩國的雙邊貿易，在 WTO 規則下進行。

PNTR 成為之後美中貿易的重要基礎，至 2005 年小布希 (George W. Bush) 政府時，美國副國務卿 Robert Zoellick 提出了著名觀點，認為深化與中國的貿易，讓中國進一步進入國際體系，有助中國成為負責任的利益相關者。

然而，自那以後，華盛頓對北京在貿易和人權方面的政策並不滿意，近年來川普政府任內，雙方關係更迅速惡化，Cotton 等人過去也支持多項針對中國的法案。

Cotton 主張，中國的貿易地位加劇了美國製造業就業機會的流失。「現在是保護美國人的就業機會，讓中國為人權行為負責的時候了。」