從美中脫鉤思考台灣決策 陳冲：要有成本效益分析

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今 (23) 日指出，美國商會日前發表重要報告，矛頭直指美中脫鉤議題及其影響，對於台灣決策思考，大至國際經貿整合，中至疫情管控、疫苗取得，小至稅制的重新定位，都很有啟發性。他強調，任何政策的制定，應本於數據分析，要有不同場景的成本效益分析。

陳冲表示，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 是重量級的利益團體。在拜登就任後，中國新年即將結束時，美國商會發表一項重要文獻，媒體多稱為美中關係報告，直指美中脫鉤及其影響。事實上，從歐巴馬時代的「再工業化」及「製造業回歸」開始，產業脫鉤就在默默進行，川普任內更大力推動，2020 年國務卿龐佩歐鼓吹的淨網 (Clean Network) 計畫，乃至華為事件，有時並無脫鉤之名，但卻有脫鉤之實。

陳冲日前演講曾提及，美國在川普任內，為求供應鏈自主，在戰略上孤立中國，推動「八大脫鉤戰略」，包括貿易、技術、資本市場、投資、融資、教育、SWIFT 與網路，其中，最具威脅的應為技術、專利及 SWIFT 脫鉤，對中國殺傷力最強，但美國也將付出慘痛代價。

美國商會報告出爐前夕，傳出 SWIFT (全球銀行間結算組織) 與中國將在數位貨幣方面合作，儘管無法確認協議真實性及詳細內容，但顯然是在減緩脫鉤衝擊的高招。

陳冲表示，美國商會並非親中，但也非愛國主義，至少不想與鈔票開玩笑，在商言商，無論哪一項目，都不能輕易脫鉤。在報告中，美國商會主張一切決策應以資訊研析為基礎，脫鉤就要考慮成本及代價。做為遊說團體，美國商會列出，貿易脫鉤年損 1900 億美元；投資脫鉤年損資本利得 250 億美元；觀光方面年損 300 億美元；若減少半數直接投資，美國 GDP 將一次性損失 5000 億美元，提供政府參考。

陳冲認為，脫鉤並非理性的作為，貿易原在追求最大的比較利益，許多經濟活動上的「鉤」、「鏈」或多或少是自然演變而生的結合，貿易夥伴的掛「鉤」，其實是互利的結果，不能用簡單的順差 / 逆差，做算術的表達。

美國商會報告原是就美方立場闡述，談產業的利弊得失，表面上與台灣直接關係不大，但對於我方思考未來戰略很有啟發性，政府可參考美國商會的思維模式，先進行資訊研析，再做不同場景的成本效益分析，以淡化意識形態。