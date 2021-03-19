權值股倒地 台股資金大逃殺重挫217點 收16070點跌破月線

美債殖利率竄升，美國科技股再度上演資金大逃殺，台股今 (19) 日跟隨亞股跳水，面臨萬六保衛戰，電金傳權值股幾乎全面倒地，台積電失守 600 元關卡，終場前最後一盤湧入 697 億元大量，指數下跌 217.6 點或 1.34%，收在 16070.24 點，跌破月線，成交值則放大至 3899.21 億元。周線收黑，累計本周下跌 184 點。

美股那斯達克、費半指數分別重挫 3%、4%，台積電 ADR 下跌 3.6%，科技股資金大舉撤出。台積電 17 日除息行情失靈後，在外資不斷賣超下，股價連日走跌，面臨貼息窘境，今天再次摜破 600 元關卡，終場下跌 1.8%，收全場最低 591 元。

其他電子權值股方面，鴻海面臨漲多回檔壓力，今日崩跌逾 4%，收 123.5 元；聯發科、台達電、聯電、大立光也有 1-2% 的跌幅；金融、傳產同步哀鴻遍野，台塑、台化、南亞重摔 2-3%，金控雙雄跌逾 1%。

電腦相關族群今日表現抗跌，品牌廠華碩、宏碁受財報亮眼、股利政策、顯卡漲價等三大利多題材護身，連袂漲逾半根停板，華碩股價衝上 8 年新高，終場收 377.5 元；宏碁尾盤拉高，站上 30 元關卡，創逾 3 年新高。NB 代工廠英業達、仁寶同樣在盤面上表現。

隨著比特幣價格持續攀高，中國顯卡傳出將全面上漲，漲幅最高達 1 倍，激勵挖礦概念股映泰、承啟、麗臺均攻上漲停價位，撼訊、微星、技嘉漲勢也相當強勁。此外，工業電腦廠凌華為反映零組件價格上揚，產品報價將在第二季調漲，3 月營收成長動能看好，在買盤大量湧入下，凌華放量奔漲停，達 66.5 元，創波段新高。

三檔 KY 股齊落難，今日全落入跌停，VHQ-KY 遭爆在中國捲入逃漏稅疑雲，且現金流已不足應付 1 年內到期的 10 億元債務；汽車水箱廠英瑞 - KY 中國子公司資金遭凍結，自 22 日起打入全額交割股；淘帝 - KY 無法釐清能否準時在法定期限繳交去年度財報，18 日起打入全額交割。