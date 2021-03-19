〈焦點股〉雙A三大題材護身 無懼大盤重挫噴漲半根停板

美國科技股周四重挫，台股今 (19) 日也遭到摜壓，重摔逾 200 點，不過，電腦相關族群表現抗跌，品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 受到財報亮眼、股利政策、顯卡漲價等三大利多題材護身，盤中連袂漲逾半根停板，NB 代工廠、板卡廠同樣在盤面上表現。

台股盤面綠油油，權王台積電失守 600 元關卡，聯發科、鴻海、聯電、台達電及大立光等大型電子權值股賣壓沉重，不過，雙 A 持續受到買盤追捧，華碩昨天噴出漲停後，今日再漲半根漲停板，一度來到 378 元，股價攀上 8 年新高；宏碁一度大漲 7%，站上 30 元關卡，寫下逾 3 年新高紀錄。

此外，筆電代工廠也獲得買盤力挺，英業達漲逾 2%，最高達 27.3 元；仁寶、緯創、精英表現也都不俗，買氣熱絡。比特幣價格持續攀高，中國顯卡傳全面上漲，漲幅最高達 1 倍，激勵挖礦概念股映泰、承啟、麗臺都攻上漲停價位，撼訊、微星、技嘉漲勢也相當強勁。

受惠遠距商機爆發，華碩去年財報三率三升，繳出亮眼成績單，全年稅後純益達 265.58 億元、年增 1.18 倍，大賺 3.5 個股本，每股純益達 35.8 元，去年每股擬配發 26 元現金股利，同步改寫歷史新高。

華碩三大筆電產品線去年均顯著成長，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。此外，華碩宣布旗下電競筆電將搭載聯發科 Wi-Fi 6 連線晶片組，強化電競產品線效能。

宏碁去年同步繳出三率三升的佳績，稅後純益 60.29 億元、年增 129%，每股純益 2.01 元，創下近十年新高，去年每股擬配 1.5 元現金股利，展望今年，宏碁也看旺上半年筆電需求持續強勁，預估缺貨潮延續至下半年都無法紓解。此外，宏碁發展多重事業成長引擎策略，旗下展碁國際、宏碁資訊均規劃在今年上市櫃。