【倫元投顧】美股又再出現大震盪，大型科技股成為拋售對象

◆盤勢分析

受到美 10 年期公債殖利率走高至 1.719% 影響，再度引發美投資人恐慌，大型科技股成為拋售對象，使得原本逐漸對殖利率免疫的美股，又再殺低下來，美股大跌、台電子股隨即跟著走弱，龍頭 2330 台積電成為外資法人提款機，導致台股欲振乏力。不過，美股進行的是高評價的調整，但台股卻不是如此，而是市場股跟法人股的不同調，屬於法人概念的個股因法人調節而偏弱，最明顯的是權王 2330 台積電，但市場性濃的個股如 8040 九暘、3094 聯傑、3504 陽明光、8054 安國、6283 淳安等，完全沒有受到估值偏高的影響，可見台股的投機力相當強。

雖然台股的投機力很強，但是因為法人股偏弱，這部分會影響中長線買盤的進場意願，事實上就連市場性濃厚的個股也有強弱之分，如之前強勢的半導體矽智財族群 (如 6531 愛普、3443 創意等)，也因為估值偏高而轉弱，由此可知，拚人氣的個股一旦人氣減弱，其拉回的幅度就會較深。整體分析，因為美股的穩定性不夠，使得大內高手(大資金內資) 出手意願不高，市場淪為小型股活躍的結構，大主力的買盤不夠積極，則加權指數偏向拉回建立第二隻腳(前低在 15636 點)；短期而言，盤面仍將是小型主力股的天下(直到人氣減退)，故操作上只能等待大盤落底後再進場。

楊天迪 分析師

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