台幣罕見貶值開出 重貶1.27角寫2個月來新低

在 10 年期美債殖利率觸及 1.75%，創 2020 年 1 月以來新高的影響下，不僅台股指數今 (19) 日盤中大跌超過 200 點，新台幣也是近幾個月來罕見貶值開出，盤中最多一度貶值達 1.27 角至 28.433 元，寫 1 月中旬以來新低價位。

新台幣今日以 28.35 元、貶值 4.4 分開出後，隨即貶至 28.433 元，貶值多達 1.27 角，是自去年第四季新台幣強勁升值至今的罕見狀況。

儘管美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 暗示 2023 年底前都不會升息，但在通膨預期的擔憂下，債市拋售潮湧現，10 年美債殖利率觸及 1.75%，創下自 2020 年 1 月以來新高，美元指數反彈 0.4% 至 91.81，也導致非美貨幣轉弱。

觀察主要亞幣，盤中以新台幣貶值較重，貶幅逾 0.35%，韓元也貶 0.3%，日圓、泰銖和星元貶 0.1% 左右。

台灣央行總裁楊金龍認為，美元反彈能否持續，需觀察美國與其他國家的利差變化，以及長期債券利率變化而定。

凱基投顧指出，3 月聯準會對經濟、就業和物價預估明顯上調，雖升息時間維持不變，並重申聯準會升息條件的高門檻，不過，若 2023 年達到充分就業與物價 2.0%，可能令聯準會提早升息。

凱基投顧進一步說明，因聯準會並未推出任何改變殖利率曲線政策，公債殖利率仍將反映基本面而走升，惟 5y5y forward rate(未來 5 年的 5 年期預期利率) 已來到長期中性政策利率，預料 10 年期公債殖利率再上升幅度有限。