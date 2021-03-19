美中高層會談唇槍舌戰 美：歡迎激烈競爭 力挺盟友

美中周四 (18 日) 於阿拉斯加安克拉治首度舉行高層面對面的會談，雙方就貿易、經濟威脅與人權展開唇槍舌戰，場面火藥味濃厚，雙方幾乎沒有任何共識。

以美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 與國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 為首的美方官員一開場時便表示，美國致力於使用外交促進美國利益以及加強維護國際秩序，美國並未尋求與中國發生衝突，歡迎激烈競爭，且會堅守美國的原則，力挺盟國。

布林肯還直言不諱地表示，美國將就中國在新疆、香港、台灣的行動，對美駭客攻擊，以及對美盟友的經濟脅迫表達深刻關切，認為中國一舉一動都威脅到全球穩定、基於規則的秩序。

中國外交官楊潔篪隨即回擊美國的指控，他表示美國才是利用軍事力量和金融霸權來管轄並鎮壓其他國家的專家，反對美國干涉中國內政事務。

楊潔篪更對美國人權加以抨擊，指責美國未能解決自己的人權問題，要求美國應在面對黑人抗爭議題時停止向外推動民主。蘇利文則回應表示，美國重點在於能夠認真對待自身的缺點，並不斷尋求改善。

此外，楊潔篪更駁斥，美國沒有資格就國家實力要求與中國展開對話，就算回到 20 年或 30 年前也沒資格這麼做，因為這不是與中國打交道的方式。

美中高層級會談的開幕式雙方原定進行數分鐘的簡短致詞，卻因為雙方針鋒相對，耗時約一個多小時。

美國一位政府官員表示，中國在開幕式上立即違反協議，中國代表團似乎已經做好演出戲劇性的一場秀，而非實質性談話，美國會繼續按計畫舉行會議。這位官員表示，中國這種誇大的外交演講，通常是做給中國國內民眾看的。