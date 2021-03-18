智邦去年獲利登峰 EPS 9.07元 擬配息6.5元同為最佳

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (18) 日公告去年財報，去年營收 544.63 億元，雖然年減 1.7 %，但稅後純益 50.48 億元，年增 2%，每股純益 9.07 元歷史新高，每股擬配息 6.5 元，同為歷史最佳，配發率逾 7 成，若以今日收盤價 262.5 元估算，現金殖利率 2.5%。

智邦去年第四季營收 157.14 億元，年增 12%、季增 9.1%；稅後純益 13.61 億元，季減 9.27%、年增 26.2%，每股純益 2.45 元，則為歷史同期最佳。

展望今年，智邦表示，雖然訂單能見度優於去年，但零組件料況與匯率波動將是最大不確定因素，除了提前因應準備外，對於後續變化也將審慎以對，同時持續擴大與全球雲端服務、電信服務、企業客戶合作。

新品方面， 400G 交換器將於上半年量產，而因應新型態電信網路建置需求，5G 基地台回傳路由器 (Cell Site Router) 等電信產品也已量產出貨，除了傳統交換器，智邦也跨入人工智慧、邊緣計算、共構封裝光學元件等新興技術領域。

此外，智邦也全面導入生命週期管理 (LCM)，以加快產品開發速度，並成立專責工程任務團隊，著手規劃供應鏈與製造基地多元化布局，降低客戶受零組件短缺影響的風險。