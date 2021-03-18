看多美股 別犯這錯誤

展望未來，大部分人應都看好美國經濟與股市的長期表現，但又因為美國股市已經漲到歷史高點，而不敢進場。等待股市大幅拉回再買進，看似可避開買在高點的風險，卻忽略等待時間可能超過想像，而這期間內美國股市可能又進一步上漲。

1. 想等大跌再進場，但等待時間可能遠超想像

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1927-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1927 年以來，扣除掉美國經濟衰退期間，美國股市大多處於緩步上漲的情況。假設於每個月底找尋進場機會，14% 的月份會遇到股市較近 1 年高點下跌超過 10%，9% 的月份會碰到股市較近 1 年高點下跌超過 15%。9% 的月份約等於每 11 個月會碰到一次，看起來每年都會有一次進場機會，不需要等待太久的時間。但若觀察進場時機分佈，會發現這些大跌的月份大部分都集中在一起，所以等待期間並不是 1 年。可能需要耐心等個 3 至 5 年，然後一口氣遇到連續數個月都是從高點下跌超過 15% 的情況。

2. 經濟高成長期間，場外觀望恐錯過股市好表現

錯個 3 至 5 年的漲幅與避開潛在大跌相比，哪個對投資績效會有更大的貢獻？要回答這問題，就必須了解美國股市表現與同期間經濟成長密切相關。從 1947 年以來，當美國近 5 年年化經濟成長率介於 0% 至 2% 時，同期間美國股市平均每年上漲 3.9%；若美國近 5 年年化經濟成長率提高至 4% 至 6% 間，同期間美國股市平均每年漲幅為 11%。所以在低經濟成長率期間，避開接下來的大跌可能足以抵銷錯過幾年股市上漲的風險；但在經濟成長率較高時，錯過股市上漲的壞處就大於避開潛在下跌的好處。

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1947-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 基建蓄勢待發，經濟成長 4% 不是夢

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/3/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

高經濟成長期間，不該因為害怕下跌而在場外觀望，那未來 5 年美國經濟成長率會是高還低？1949 年以來，美國共經歷過 11 次景氣復甦期。期間個人消費年增率平均值為 4%、民間投資年增率平均值為 8.2%。如果民主黨順利通過基礎建設法案，美國政府支出可望於未來 5 年增加 1 兆美元，假設民間消費年增率為 3%、民間投資年增率為 8%，未來 5 年美國經濟成長率將升高至 4.3%，美國股市表現可期。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美國經濟動能強，美股基金趁早買進

從先前民主黨強硬通過 1.9 兆美元紓困來看，基礎建設投資通過機率高，有利未來數年美國經濟成長。建議趁早買進與美國經濟關聯度更高的美國小型股票基金，或是較不懼怕美國長期公債殖利率升高的美國價值股票基金，避免因為場外觀望而錯過漲勢，並等待美國經濟再度出現經濟衰退訊號時才賣出。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 景順美國價值股票基金 A 股 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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