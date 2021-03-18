富國：加碼買進汽車零件股 後勢看俏

有鑑於 2020 年爆發疫情而各地封城，汽車零件零售商未來幾個月面臨比該產業多數部門更嚴峻的成長壓力，但富國銀行認為，有足夠理由對汽車零件零售業保持樂觀。

富國分析師 Zachary Fadem 週三重申，對 AutoZone (AZO-US) 和 O’Reilly Automotive (ORLY-US) 股票「加碼」的評級，目標價分別自 1375 美元調升至 1500 美元，以及自 525 美元調高至 535 美元。

另外，他重申 Advance Auto Parts (AAP-US) 等權重的評級，但將目標價自 165 美元調升至 185 美元。

整體上來看，他對該類別的前景信心更甚。他寫道，1 月和 2 月的初始銷售數據優於他的預期，此外，在迎接刺激措施到來之際，要持續成長看起來也沒那麼可怕，且未來最低工資還可能進一步調漲，加上美國多數地區經歷極寒的冬季暴風雪，雖然駕駛的里程數可能低於疫情爆發前，但其他因素可望支撐需求上升。

長期而言，Fadem 認為，前景對汽車零件零售業更有利，最終，隨著經濟重新開放，駕駛里程數將返回 2020 前的水準，同時車輛平均使用時間也上升了，需要進行更多維修。

更甚者，他認為，不僅只有返回工作崗位的人潮，還有更多旅遊和假期到來，美國可望看到「近期史上國內旅遊最旺盛的季節。」

TSA 檢查站的數據顯示，航空旅行人數雖然已經脫離最低水準，但仍較疫情開始以來下降了 70% 以上。從轉運的角度來看，道路旅遊不僅比較安全，也更加經濟，因為在旅遊需求累積爆發後，機票可能漲價。

針對電動車普及不利汽車零件產業，Fadem 認為，即使電動車興起，目前僅在道路上所有車輛占比不到 1%，「雖然恐持續存在不確定性，但相信產業有足夠的時間來解決問題，一旦問題解決，預期規模較大業者的表現將相對領先，如 AutoZone、O’Reilly、Advance Auto Parts。」