【袁志峰專欄】港股成交縮，投資者觀望

今天推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $3.59

1) 股市前景

恒指昨日持平，大市成交額跌至今年新低，國內股市成交同樣低迷，反映投資者持續觀望，静待美聯儲議息及中美高層官員會談結果。筆者認為港股短期仍是上落市，價值股將繼續跑赢科技股，恒指於 28000 點有技術支持，短線操作可關注績優股。

今天推介是波司登 (3998) — 波司登是中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 21% 和 45%。截至去年 9 月 30 日止 6 個月，收入及盈利達人民幣 46.6 億元及 4.86 億元，分別按年增長 5.1% 及 41.8%，毛利率由 43.5% 升至 47.8%。截至去年 12 月 31 日止 9 個月，波司登品牌及其他品牌的羽絨服零售金額分別按年增長超過 25% 及 40%，反映下半財年收入增長也不俗。估計今個財政年度盈利增長 30%，每股盈利約 0.17 港元，現價對應預測市盈率 21.1 倍，估值吸引。維持買入建議及目標價 4.0 元，止損價 3.2 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 35 點後急瀉，最多曾跌 247 點，隨後反彈，曾倒升 152 點，午後窄幅震盪，收報 29034 點，升 6 點，成交額按日跌 4% 至 1487 億元，今月以來日均成交額 2133 億元。港股通南向資金轉淨買入 29 億元，包括淨買入約 11 億元騰訊 (700) 股份。3 月至今累計淨賣出 131 億元。2 月淨買入 749 億元。

藍籌股 26 升 26 跌 3 持平。銀河娛樂 (27) 及百威亞太 (1876) 升逾 4%，是表現最佳藍籌。蒙牛乳業 (2319) 及九龍倉置業 (1997) 升近 4%。吉利汽車 (175) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。舜宇光學 (2382) 及中石化 (386) 跌逾 2%，是表現最差藍籌。其次是龍湖集團 (960)、萬洲國際(288) 及中海油 (883) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.5%，成份股 20 升 10 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及京東健康 (6618) 升逾 3% 及 1%，美團 (3690) 跌逾 1%。微盟集團 (2013) 及中興通訊 (763) 漲逾 7%，是升幅最大成份股，後者發盈喜，預期今年首季度盈利按年增長 131%-208%。同程藝龍 (780) 升逾 6%。FIT HON TENG(6088)升近 4%。閱文集團 (772) 跌逾 4%，是表現最差成份股。

板塊方面，石油、內險、基建及電力股下跌。中國太保 (2601) 及中國太平 (966) 跌逾 6% 及 2%。華潤電力 (836) 跌近 3%。軟件、醫藥、啤酒、奶製品、燃氣、航運及教育股跑赢大市。翰森制藥 (3692) 及信達生物 (1801) 升近 3%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 7%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 升 3%-4%。華潤燃氣 (1193) 及新奥燃氣 (2688) 漲 4% 及 3%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 漲 10% 及 5%。

周三上証指數小幅低開後急速回落，最多曾跌 1.1%，隨後反彈，曾倒升 0.2%，午後窄幅震盪，收報 3445.55 點，基本持平。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 1.3%。滬深兩市總成交約 7100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 2 億元，連續 7 日淨買入，3 月至今累計淨買入 152 億元，2 月淨買入 412 億元。



3) 個股訊息

內地視頻網站嗶哩嗶哩 (bilibili，又稱 B 站)(9626) 今日起招股，下周二 (23 日) 截止認購，發售 2500 萬股，其中 3% 為公開發售，97% 為國際配售，最高發行價 988 元，集資最多 247 億元。一手 20 股，入場費 19959.12 元。(信報)

舜宇光學 (02382) 公布，去年股東應佔溢利 48.72 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 22.1%，每股盈利 445.78 分，派末期息 0.888 元。期內，收入 380.0 億元，按年增長 0.4%，主要是因為集團三大主要產品，即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年有所增加，且市場份額進一步提升。(信報)

長江基建 (1038) 宣布，去年股東應佔溢利 73.2 億元，按年跌 30.3%，每股盈利 2.91 元。末期息 1.79 元，連同已派發的中期股息每股 0.68 元，全年合共派息每股 2.47 元，股息金額為 1996 年上市年度派發股息的 15 倍。去年度派息按年增 0.4%，是長建自上市 24 年來股息連年增長。期內，營業額 383.5 億元，按年增長 6.2%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK