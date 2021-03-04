砷化鎵廠2月營收不同調 穩懋月減近1成、全新月增0.5%

砷化鎵三雄 2 月營收全數出爐，儘管手機 PA、WiFi 需求仍強，但受 2 月農曆春節假期工作天數減少影響，穩懋 (3105-TW)2 月營收跌破 20 億元大關，達 19.07 億元，月減 9.42%、年減 2.91%，全新 (2455-TW) 則保持月增、年增，單月營收達 2.74 億元。

展望本季，PA 三雄續看好手機 PA、WiFi 需求，3 月營收可望回溫，首季營運仍不看淡。

穩懋 2 月營收終止連八個月站穩 20 億元大關，僅達 19.07 億元，月減 9.42%、年減 2.91%，累計前 2 個月營收則約持平去年同期，達 40.12 億元、年增 0.78%。

穩懋首季雖有去年新增的 5000 片產能到位，但 2 月受機台年度歲修、農曆春節工作天數影響，營收跌破 20 億元大關，隨著機台完成歲修、工作天數回復正常，3 月營收可望重新站回 20 億元大關，首季營收則估將季減約 1 成，達約 60 億元。

全新 2 月營收則達 2.74 億元，月增 0.57%、年增 31.8%，再度改寫歷史第三高紀錄，全新指出，目前產能接近滿載，看好今年 5G 需求、滲透率提升，加上 3D 感測 VCSEL 動能帶動下，首季營運可望維持去年第 4 季高檔，因應需求，已將部分研發機台轉作生產，也計畫今年再添購機台擴增產能。

全新累計今年前 2 個月營收達 5.47 億元、年增 28.67%。

宏捷科 (8086-TW) 昨 (3) 日也公布 2 月營收，受工作天數減少、產能尚未開出影響，單月營收滑落至 3.34 億元、月減 7.15%，但仍年增 23.04%，並連六個月站穩 3 億元大關，累計前 2 個月營收達 6.94 億元、年增 28.3%。