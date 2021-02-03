〈穩懋法說〉去年三率三升 EPS 15.45元寫新高

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (3) 日舉辦線上法說，公布去年第 4 季財報，受產品組合、新台幣匯率升值，加上業務認列資產減損影響，單季純益年減逾 3 成，每股純益 3.07 元，但去年全年仍三率三升，稅後純益達 64.69 億元、每股純益達 15.45 元，創下歷史新高。

穩懋去年第 4 季合併營收 68.61 億元，季增 4.49%、年減 0.62%，毛利率 34.97%，季減 8.45 個百分點、年減 9.24 個百分點，營益率 24.25%，季減 8.43 個百分點、年減 9.48 個百分點，稅後純益達 12.76 億元，季減 35.13%、年減 30.65 %，每股純益 3.07 元。

業外方面，穩懋去年認列金融資產減損損失約 1.39 億元，主因是投資華聯生物科技效益尚未浮現，針對無形資產進行減損。

穩懋去年營收 255.46 億元，年增 19.5%，毛利率 41.37%、年增 3.2 個百分點，營益率 30.46%、年增 4.46 個百分點，稅後純益 64.69 億元、年增 47%，淨利率 64.69 億元、年增 4.74 個百分點，每股純益 15.45 元。

穩懋去年第 4 季各產品營收比重，毛利較低的手機 Cellular PA 相關比重升至 40-45%，基礎建設、Wi-Fi 則分別提升至 15-20%、15-20%，其他則占 22%。

穩懋總經理陳國樺表示，去年歷經新冠疫情、美中貿易衝突，年初市場需求不明朗，但在客戶需求成長、產能分配得宜下、去年四季營收起伏始終維持在 1 成內，展望未來，穩懋將持續布局 5G 手機 Sub-6 GHz PA、基地台、IoT、衛星應用，也持續開發 LiDAR 應用、GaN(氮化鎵) 及 InP(磷化銦) 等新材料。