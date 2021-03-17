谷歌反托拉斯訴訟再擴大 又有阿拉斯加州等4州加入

據報導，美國德州檢察長在週二 (16 日) 表示，又有 4 個州加入了美國德州和其他州針對 Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 的訴訟，這些州指控谷歌違反反托拉斯法，強化該公司本就占據主導地位優勢的廣告業務。

德州檢察長 Ken Paxton 表示，新加入訴訟的有阿拉斯加州、佛羅里達州、蒙大拿州、內華達州和波多黎各，也使得這件在去年 12 月提起的訴訟案原告數量達到 15 個州和地區。該訴訟是美聯邦政府或州政府去年針對谷歌所提出的三項訴訟之一。

在該項訴訟中，檢方指控谷歌違法干涉網路廣告競爭，並與臉書合作達成非法協議，在已經佔據主導性地位的網路廣告業務進一步鞏固自身地位，進而壟斷市場。

Paxton 曾表示：「如果說自由市場是一場棒球比賽，那麼球場上的投手、打擊跟裁判都是谷歌的人。」

Paxton 在一份聲明中表示，谷歌收集了數千個用戶資料，並通過這些個人資訊來獲利，該公司向廣告商、發佈人和消費者隱瞞相關行為和動機。Paxton 表明，美國各州檢方將讓谷歌為自身違法行為負責，並改變谷歌在未來的做法。檢方確信，谷歌將為這些不當行為面臨金錢上的代價。

美國司法部 (DOJ) 也已對谷歌提起反壟斷訴訟，指控谷歌透過掌握主要搜尋引擎管道—如控制安卓與 iOS 系統的搜尋引擎—排除其他競爭對手，並藉此非法維持搜尋引擎服務的壟斷地位，當時德州以及其他十州檢察長也參加這項司法部的訴訟。