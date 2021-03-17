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還是太便宜！Evercore喊買蘋果 上修目標價 隱含漲幅近40%

還是太便宜！Evercore喊買蘋果 上修目標價 隱含漲幅近40% (圖片:AFP)
還是太便宜！Evercore喊買蘋果 上修目標價 隱含漲幅近40% (圖片:AFP)

蘋果 (AAPL-US) 股價週二再獲分析師提振，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 重申其優於大盤的評級，目標價自 163 美元調升至 175 美元

蘋果週二上漲 1.27% 至 125.57 美元

在長達 126 頁的詳盡報告中，Daryanani 主張蘋果公司「未來幾年仍可保持 5% 左右銷售至 15% 左右總收益。」

他提到，蘋果 2020 年股價強勁大漲 81%，為 S&P 500 收益的 5 倍，但也令人擔憂該股 2021 年的潛力，尤其是 iPhone 12 的週期落幕之際，但他認為這樣的想法放錯重點了。

Daryanani 預測，2025 年 9 月止的財年之前，蘋果每股獲利可達 7 美元以上，自華爾街分析師對 2021 財年 4.45 美元的共識預期成長上來。這是因下述因素結合而來﹔ 

  1. 對服務和可穿戴設備的現有用戶實現更高的獲利化
  2. 毛利潤擴張
  3. 執行庫藏股
  4. 新產品

他估計，到 2025 財年，蘋果來自服務部門的營收將達 1000 億美元，這將推動利潤擴增，並彌平更週期性的硬體事業，蘋果 2020 財年服務部門營收約 540 億美元

Daryanani 認為，可穿戴式設備業務可自 2020 財年的 310 億美元躍升至 700 億美元，因為 Apple Watch 和 AirPods 在 iPhone 用戶中的普及率還相較低位。

Evercore 分析師認為，醫療保健、廣告、汽車，AI(實境增強) 和 VR 虛擬現實這 4 大領域是蘋果重要新成長來源。

尤其重要的是，他認為蘋果到 2025 財年底前將執行庫藏股接近 5000 億美元，約蘋果目前市值的 25%。他指出，蘋果自宣布有意達到中性的淨現金部位 (約 94% 自由現金流) 以來，蘋果已經執行庫藏股 2530 億美元。由於蘋果有意削減持有的現金部位，他估計該公司執行庫藏股的速度將加速至自由現金流 112%。

Daryanani 主張，查看歷史價格並非評估蘋果股價的最佳方法，因為該公司整體發展更加轉向服務和資本配置上。「儘管快速地重新評級導致有人認為蘋果被高估了，但我們認為 30 多中偏高的倍數將會成為新常態，因為投資者越來越欣賞蘋果利用現有用戶群獲利化的能力，同時又持續發布能定義類別的產品和服務。」

他的觀點是，蘋果股價應該要像消費者用品公司那樣，比起用收益倍數，以自由現金流倍數來評估業務更有道理，在此基礎上，蘋果交易價格比起可口可樂 (KO-US) 和百事可樂 (PEP-US)、奢侈品公司 LVMH、愛馬仕、雅詩蘭黛 (EL-US) 等「顯著折價」。

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