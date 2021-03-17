還是太便宜！Evercore喊買蘋果 上修目標價 隱含漲幅近40%

蘋果 (AAPL-US) 股價週二再獲分析師提振，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 重申其優於大盤的評級，目標價自 163 美元調升至 175 美元。

蘋果週二上漲 1.27% 至 125.57 美元。

在長達 126 頁的詳盡報告中，Daryanani 主張蘋果公司「未來幾年仍可保持 5% 左右銷售至 15% 左右總收益。」

他提到，蘋果 2020 年股價強勁大漲 81%，為 S&P 500 收益的 5 倍，但也令人擔憂該股 2021 年的潛力，尤其是 iPhone 12 的週期落幕之際，但他認為這樣的想法放錯重點了。

Daryanani 預測，2025 年 9 月止的財年之前，蘋果每股獲利可達 7 美元以上，自華爾街分析師對 2021 財年 4.45 美元的共識預期成長上來。這是因下述因素結合而來﹔

對服務和可穿戴設備的現有用戶實現更高的獲利化 毛利潤擴張 執行庫藏股 新產品

他估計，到 2025 財年，蘋果來自服務部門的營收將達 1000 億美元，這將推動利潤擴增，並彌平更週期性的硬體事業，蘋果 2020 財年服務部門營收約 540 億美元。

Daryanani 認為，可穿戴式設備業務可自 2020 財年的 310 億美元躍升至 700 億美元，因為 Apple Watch 和 AirPods 在 iPhone 用戶中的普及率還相較低位。

Evercore 分析師認為，醫療保健、廣告、汽車，AI(實境增強) 和 VR 虛擬現實這 4 大領域是蘋果重要新成長來源。

尤其重要的是，他認為蘋果到 2025 財年底前將執行庫藏股接近 5000 億美元，約蘋果目前市值的 25%。他指出，蘋果自宣布有意達到中性的淨現金部位 (約 94% 自由現金流) 以來，蘋果已經執行庫藏股 2530 億美元。由於蘋果有意削減持有的現金部位，他估計該公司執行庫藏股的速度將加速至自由現金流 112%。

Daryanani 主張，查看歷史價格並非評估蘋果股價的最佳方法，因為該公司整體發展更加轉向服務和資本配置上。「儘管快速地重新評級導致有人認為蘋果被高估了，但我們認為 30 多中偏高的倍數將會成為新常態，因為投資者越來越欣賞蘋果利用現有用戶群獲利化的能力，同時又持續發布能定義類別的產品和服務。」

他的觀點是，蘋果股價應該要像消費者用品公司那樣，比起用收益倍數，以自由現金流倍數來評估業務更有道理，在此基礎上，蘋果交易價格比起可口可樂 (KO-US) 和百事可樂 (PEP-US)、奢侈品公司 LVMH、愛馬仕、雅詩蘭黛 (EL-US) 等「顯著折價」。