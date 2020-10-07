全產品線訂單動能強 興能高產能滿到明年首季 將啟動擴產

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 近期受惠電腦周邊、藍芽耳機等主力產品線需求強勁帶動，產能全線滿載、稼動率維持高檔的情況，將從年底延續至明年首季，現更啟動加班生產，為因應需求，興能高也決議辦理私募、啟動擴產。

興能高受惠新案貢獻，加上消費性電子訂單回流，8 月營收達 1.93 億元，創 13 個月新高，高於上半年平均月營收，下半年動能將持續加溫，興能高指出，客戶需求強勁，已積極招聘華東地區員工、加開班次生產，並將啟動擴產。

興能高指出，由於居家辦公、遠距教學趨勢確立，電腦周邊產品如無線鍵盤、無線滑鼠、辦公室耳機等，訂單都較往年倍數成長，消費性電子也因 TWS (真無線藍芽耳機) 市場持續擴大，加上穿戴裝置與電競耳機等新案貢獻，主力產品線訂單都已排至明年首季，稼動率也將維持高檔水準。

在訂單支撐下，興能高第四季營收估可優於第三季，挑戰單季歷史新高，今年則可望逐季上揚。

興能高指出，目前總人力達 1800 人，已較往年增加 1 成以上，但客戶訂單持續湧入，為因應需求因此啟動擴產。

據了解，興能高共有兩個廠，目前一廠產能全滿，去年起二廠產能陸續開出，今年二廠月產能已達 100 萬顆，目前僅占該廠產能五分之一，還有五分之四空間可擴充，後續將逐步補滿。

興能高是台灣少數從電池模組跨足電池芯的業者，供應藍芽耳機、穿戴式裝置、電腦與手機周邊等，產品皆為少量多樣，其中，藍芽耳機營收比重約 5 成、電腦周邊約 2 成、TWS 充電盒約 1 成，其他如醫療等約 2 成。