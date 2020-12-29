高級專業人才歸化再添7人 興能高董座邢雪坤入列

內政部今 (29) 日宣布，再通過 7 名高級專業人才歸化我國國籍，其中一位美國籍的邢先生，專長為新能源鋰離子電池研發製造，旗下團隊擁多項專利，為國內鋰聚合物電池電芯廠第一家上市公司，據悉，此人即為興能高 (6558-TW) 董事長邢雪坤。

內政部昨 (28) 日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過 7 位高級專業人才，歸化中國民國。自 2016 年底「國籍法」修正施行迄今，累計已有 171 名長期在台付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，7 名高級專業人才包括教育領域 2 名、科技領域 1 名、經濟領域 2 名、醫學領域 1 名、農業領域 1 名。其中，美國籍邢先生專長電化學傳感器、新能源鋰離子電池等相關研發製造，帶領公司團隊將自有品牌「AHB 鋰聚合物電池」導入量產，並獲得多項專利。

據此，該名高級專業人才邢先生即為邢雪坤，興能高於 2018 年底掛牌上市，成為國內鋰聚合物電池電芯廠第一家上市公司，對於我國綠能儲能領域及材料應用技術的發展深具貢獻。

近 4 年來，越來越多高級專業人才歸化我國國籍，成位正港的台灣人，包括美國籍的台積電 (2330-TW) 副總經理曹敏、外資圈素有「台灣先生」稱號的谷月涵，以及希臘籍的頂尖物理學者裴思達等，內政部指出，歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。