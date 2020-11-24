〈興能高股臨會〉董座：合適時間引進策略夥伴有利發展 持續洽談私募對象

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (24) 日召開股臨會，會中通過辦理私募普通股及 / 或私募國內無擔保可轉換公司債，董事長邢雪坤指出，目前持續接洽私募對象，包括上、下游廠商與水平供應鏈，甚至終端品牌廠等。他也強調，單打獨鬥沒有錯，不過，若有機會在合適時間引進策略投資夥伴，可有助公司長期發展。

興能高此次辦理私募普通股及 / 或私募國內無擔保可轉換公司債，私募普通股以 950 萬股為上限；私募國內無擔保可轉換公司債總張數以 3000 張為上限，每張面額 10 萬元，籌資約 3 億元。

邢雪坤表示，為提升產品競爭力，將引進全自動化設備，期望改善生產品質、效率，並降低人力缺乏、高管理費用等問題，預計率先用在生產扣式電池，未來既有產品線如方形等，也將逐步替換成自動化產線。

邢雪坤坦言，由於全自動化設備造價昂貴，與既有半自動化的資本支出不是同個等級，因此需要資金挹注，且為公司長期發展，若在合適時間引進策略夥伴，將開拓更多生意，達成事半功倍的成效，也有利股東與員工發展。

針對資本支出，邢雪坤指出，今年受疫情影響，資本支出較預期少，明年將依據客戶需求調整，會根據市場狀況因應，不會貿然擴產。

另外，由於美中貿易戰造成全球生產基地分散，邢雪坤認為，供應鏈轉移情況正在發生，公司也不排除這個考量，將持續觀察大環境變化，依目前專注業務電池芯跟電池包來看，因電池芯較複雜，會以電池包轉移為優先考量。