崇越去年EPS 11.38元寫新猷 擬配8元股利 殖利率6.45%

崇越 (5434-TW) 今 (16) 日公布去年財報，受惠光阻液、矽晶圓等半導體材料銷售暢旺，以及兩地工程業績挹注，營收續創新高，加上去年第四季因處分鹿港土地，帶動第四季、全年獲利均改寫新猷，單季每股純益超過 3 元，全年更首度賺超過一個股本。

崇越股東會今日也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 8 元現金股利，配發率逾 7 成，共發出 14.54 億元的現金，依今日收盤價 125 元推算，殖利率高達 6.45%。

崇越去年第四季營收 89.38 億元，季減 1.44%，年增 1.4%，毛利率 12.26%，季增 0.92 個百分點，年增 1.26 個百分點，營益率 5.91%，季增 0.97 個百分點，年增 0.94 個百分點，稅後純益 5.47 億元，季增 4.79%，年增 36.07%，每股稅後純益 3.01 元。

崇越去年營收 361.68 億元，年增 14.09%，毛利率 11.9%，年減 0.46 個百分點，營益率 5.7%，年減 0.12 個百分點，稅後純益 20.68 億元，年增 20.09%，每股稅後純益 11.38 元。

展望今年，隨著半導體景氣熱絡，崇越代理材料訂單能見度高，加上接獲美光工程大單，台灣工程業績將有顯著成長，法人看好，崇越今年營收可望再年增 1 成，首度達 400 億元，再賺超過一股本。