〈崇越法說〉拓海外市場 將跟進台積電赴美

崇越 (5434-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長潘重良指出，由於大客戶將在美國設廠，崇越為滿足客戶，也將跟進前往美國設立據點，預計明年底完成手續，屆時將有助公司拓展海外市場，除了爭取既有大客戶訂單外，也能同步布局 CPU 大廠訂單機會。

台積電 (2330-TW) 前日召開董事會，通過多項議案，其中就核准將在美國亞利桑那州設立 100% 持股子公司，實收資本額為 35 億美元，顯示美國建廠準備正如火如荼進行中。

台積電近期也在 LinkedIn 上大舉徵才，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城，開出囊括各類研發工程師、AI / 機器學習工程師、廠務機電工程師等 18 項職缺。

潘重良指出，崇越前往美國設點，主要是配合大客戶需求，近兩日已拍板決定，前往的人選與團隊都大致抵定，至於詳細時間點與細節將與大客戶討論，後續則看好隨著美國地緣優勢發酵，將可望進一步拓展其他客戶。

崇越近年積極拓展海外市場，去年底拿下新加坡光阻液代理權後，也擴大代理銷售其他產品線，挹注今年營運，目前海外市場營收比重約 3%。

潘重良指出，崇越今明年營運樂觀，其中代理原廠信越來台擴增 EUV 光阻液產能，加上 EUV 滲透率成長，光阻液業績明、後年將持續成長，另外還有矽晶圓、中國工程與新事業等展望樂觀，今、明年營收可望連創新高。