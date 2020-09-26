今年穿戴裝置出貨將年增14.5% 台組裝代工廠受惠

國際數據公司 IDC 出具最新報告指出，今年穿戴式裝置需求維持穩健成長，其中智能耳機成長幅度最快，隨著第 4 季廠商新品陸續推出，估今年穿戴式裝置出貨將達 3.96 億台，年增 14.5%，市場看好，台代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 營運動能可望逐步升溫。

IDC 預期，隨著蘋果 (APPL-US)、亞馬遜 (AMZA-US) 等品牌廠商積極發展軟硬體整合服務、加上智慧型手機移除實體耳機孔設計，將帶動未來五年穿戴式裝置保持成長趨勢，估 2024 年全球穿戴式裝置出貨將達 6.37 億台，2019-2024 年年複合成長率 (CAGR) 將達 12.4%，

IDC 進一步指出，品牌廠商積極開發穿戴式裝置應用服務，包含蘋果推出 Fitness+、亞馬遜 Halo、Fitbit 旗下 Fitbit Premium，都看準健康健身商機，透過整合穿戴設備數據，提供鍛鍊指導、飲食建議，藉此提高用戶黏著度，

從各產品區分，IDC 指出，搭配藍芽功能的智能耳機、智慧手錶成長幅度最大，每年將維持雙位成長，主要動能來自於新品加入、智慧型手機新機無耳機孔設計、運動健康監測需求，加上智能裝置連結需求等。

隨著穿戴式裝置需求逐步提升，台代工廠營運受惠，廣達、仁寶就為蘋果 Apple Watch 組裝代工廠之一，英業達則是蘋果藍芽耳機代工廠，可望挹注組裝代工廠非筆電業務營運保持成長。