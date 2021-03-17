〈華碩法說〉去年三率三升純益年增1.18倍 EPS 35.8元寫新高

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (17) 日舉辦線上法說並公布去年財報，受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，去年三率三升，全年稅後純益達 265.58 億元、年增 1.18 倍，大賺逾 3 個股本，每股純益達 35.8 元，寫歷史新高。

華碩去年第 4 季品牌合併營收 1137.1 億元，季減 4.93%、年增 27.35%，毛利率 17.7%，季增 0.01 個百分點、年增 4.56 個百分點，營益率 7.22%，季減 0.64 個百分點、年增 6.11 個百分點；稅後純益 98.47 億元，季減 6.29%、年增 273.13%，淨利率 8.66%，季減 0.13 個百分點、年增 273.13 個百分點，每股純益 13.3 元。

華碩去年品牌合併營收 3824.35 億元、年增 15%，毛利率 17.18%、年增 3.74 個百分點，營益率 6.62%、年增 2 個百分點，稅後純益 265.58 億元、年增 118.8%，淨利率 6.94%、年增 3.29 個百分點，三率三升，每股純益 35.8 元，創下歷史新高。

華碩去年第 4 季業外獲利亮眼，達 30.65 億元，除利息收入外，轉投資亞旭虧損收斂至 4500 萬元，匯兌則有 21.69 億元收益，累計去年業外獲利 83.42 億元，其中匯兌利益有 32.17 億元。

產品營收比重方面，華碩去年全年個人電腦占 67%、零組件則占 33%，依出貨地區來看歐洲占 35%、亞洲占 40%、美洲則占 25%。

展望未來，華碩預期第 1 季筆電、零組件與周邊產品出貨都將季減近 1 成，但與去年同期相比則將分別年增 70%、50%。