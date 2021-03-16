美國國旅復甦！春、夏季預訂量增加、多家業者調整虧損預測 航空股重獲青睞

美國航空等航空業高層周一 (15 日) 表示，由於疫情趨緩，春、夏季航班預訂量正在增加，美國國內觀光旅遊正出現復甦的跡象，且航空業現金消耗有望因此逐步減緩，激勵周一美國航空股強力漲勢。

據美國運輸安全管理局 (TSA) 數據顯示，上周五和周日有超過 130 萬名旅客在美國境內機場接受檢查，是 2020 年疫情重創航空業以來最高的數字。

美國航空 (AAL-US) 執行長 Doug Parker 周一於摩根大通線上論壇表示，美國航空確實感受到觀光需求正在復甦，廉航 Spirit Airlines 執行長 Ted Christie 也認為，觀光業浮現復甦跡象。

航空業傳出樂觀消息周一吸引市場買盤，美國航空大漲 7.7% 創疫情爆發以來新高，聯合航空飆升 8.26%，捷藍航空漲近 6%，達美航空漲 2.35%，西南航空也有 1.77% 的漲幅。

航空業高層引用的數據顯示，美國推動大規模疫苗接種，接種人數已超過逐漸下滑的確診案例，截至上週日，美國大約有 21% 以上的人口已接受一劑的疫苗。

因此，儘管商務和國際旅遊需求仍然疲軟，但美國國內在假期航班預訂量正在增加，這有助於減緩航空業第一季預期營收下滑的速度。

聯合航空 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 則表示，聯合航空預估 3 月有望停止大量消耗現金，是全美第一家創下該里程碑的大型航空公司。聯合航空 1 月曾說，第四季平均每日現金消耗為 1900 萬美元，並暗示今年初很可能會繼續同樣情況。

Kirby 表示，假設目前國內旅遊預訂需求上升趨勢保持不變，核心現金消耗減緩的郎好趨勢將延續到 3 月以後。核心現金消耗不包括債務和遣散費。

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 謹慎樂觀看待國內旅遊業復甦，預期該公司現金消耗也有忘在今年春季暫停，將在第二季使用現金購買飛機，並預估第一季營收下降幅度將減緩。

西南航空 (LUV-US) 也預估第一季現金消耗將減少，捷藍航空 (JBLU-US) 則預測其第一季營收下降幅度將縮小。