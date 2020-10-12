金屬鏈條廠桂盟9月、Q3營收同創新高

受惠歐美市場對自行車整車、零組件需求急速加溫，第三季整車加上修補市場訂單動能強勁，金屬鍊條廠桂盟 (5306-TW) 營運加溫，9 月營收以 6.56 億元改寫歷史新高，第三季營收 18.3 億元，年增 38.27%，也同創新高。

桂盟 9 月營收 6.56 億元，創新高，月增 15.52%，年增 55.86%；第三季營收 18.3 億元，季增 32.81%，年增 38.27%，前 9 月營收 42.95 億元，年增 9.94%。

桂盟今年第三季單月接單都在 5 億元以上，目前運用於汽車內燃機的鏈條已恢復成長，有助 9 月營收再加溫，延續第二季創高動能，第三季營收將顯較第二季成長，營收可望再改寫單季巔峰。

桂盟是全球最大金屬鏈條生產廠，由於歐美市場需求不看淡，目前自行車組裝廠、修補市場等訂單數量龐大，加上車庫門鏈條第三季營收也將向上，全年營收、獲利可望改寫新高，法人估全年每股純益將超越 9 元。

供應鏈業者看好，因歐美封城解禁，加上各國政府補助推升買氣，4 、5 月基本款自行車庫存已大幅去化，緊接解禁將帶來業績成長動力，整車補庫存動能回升中，產品將由 1000 美元車款，向上提升到中、高階自行車及電動自行車；而歐、美當地組裝廠也因工廠逐步復工、銷售體系恢復營業，組裝車包括鏈條、電動自行車電池等零組件需求回溫。

桂盟第二季稅後純益為 3.8 億元，年增 10 個百分點，單季每股純益為 3.04 元，上半年稅後純益 6 億元，年增 26%，每股純益 4.76 元。

桂盟已規劃今年增加 10% 產能，因應自行車市場需求，同時歐美補修市場的需求能見度清晰，下半年的營運表現加溫中。