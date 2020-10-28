桂盟擴產進度順 新增10%產能年底前到位

受惠歐美市場對自行車整車、零組件需求急速加溫，第三季整車加上修補市場訂單動能強勁，金屬鍊條廠桂盟 (5306-TW) 下半年營運加溫，桂盟主管指出，規劃 2020 年增加 10% 產能，因應自行車市場需求，將依照規劃時程到位。

桂盟 9 月營收 6.56 億元，創新高，月增 15.52%，年增 55.86%；第三季營收 18.3 億元，也改寫新高，季增 32.81%，年增 38.27%，前 9 月營收 42.95 億元，年增 9.94%。

桂盟今年第三季單月接單都在 5 億元以上，目前運用於汽車內燃機的鏈條已恢復成長，助 9 月營收加溫，延續第二季創高動能，第三季營收顯著較第二季成長，第四季訂單依舊充足，但因工作天數減少，預估營收將由第三季的巔峰下滑。

桂盟是全球最大金屬鏈條生產廠，由於歐美市場需求不看淡，目前自行車組裝廠、修補市場等訂單數量龐大，加上車庫門鏈條第三季營收也將向上，全年營收、獲利可望改寫新高，法人估全年每股純益將超越 9 元。

桂盟 2020 年第二季稅後純益為 3.8 億元，年增 10%，單季每股純益為 3.04 元，上半年稅後純益 6 億元，年增 26%，每股純益為 4.76 元。