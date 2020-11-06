桂盟Q3純益再創新高 前三季獲利超越去年 EPS 8.46元

金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 董事會今 (6) 日通過最新財報，受惠自行車市場需求持續增長，以及產能利用率提升，單季稅後純益 4.7 億元 ，創新高，年增 7 成，每股純益 3.7 元，前三季每股純益 8.46 元，已超越去年整年，毛利率、營益率及稅後純益率三率三升，同步創下歷史新高紀錄。



桂盟第三季營收達 18.2 億元，年增 38%，稅後純益則 4.7 億元，年增 70%)，雙創歷史新高，在全球自行車市場需求提升帶動下，第二季起產能利用率開始上揚，毛利率、營業利益率都持續維持高檔水準。

受惠歐美市場對自行車整車、零組件需求急速加溫，桂盟第三季整車加上修補市場訂單動能強勁，桂盟主管指出，2020 年將增 10% 產能，因應自行車市場需求，將依照規劃時程到位。

桂盟指出，新冠肺炎疫情影響全球消費市場，因應疫情，民眾改以自行車、電動自行車代步，加上運動休閒需求增加；為鼓勵民眾騎車，歐洲國家也陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善，促進歐美自行車市場成長，這也是未來自行車產業的發展基礎。

桂盟強調，桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升情況下，桂盟得以盡最大能力來滿足市場需求，未來數季，高階自行車、電動自行車動能可望延續，同時歐美修補市場也將步入旺季。