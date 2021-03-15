希華南科廠音叉型石英振盪器產能全部投產 迎市場漲價潮

希華 (2484-TW) 積極擴充南科廠多條音叉型石英振盪器生產線，董事長曾穎堂今 (15) 日指出，去年規劃的資本支出已全數在 2 月執行完畢，預估今年資本支出約達 5 億元；近期中小型規格音叉型石英振盪器報價走高，希華開出的新產能，將能趕上這波盛況。

市場傳，今年起 NB 廠備料態度仍積極，推升中小型規格音叉型石英振盪器報價走高，包括晶技 (3042-TW)、希華等對於市場一直追加的訂單，已陸續調高報價。

希華規劃今年資本支出約 5 億元，年增 16.27%；其中包括在台灣投資 3.2 億元，日本希華 1.8 億元。董事長曾穎堂說，今年日本希華將擴充通訊產業應用的新產品，而台灣則將在台中潭子廠增設小型化元件生產線。

頻率元件廠今年陸續大幅調高資本支出，除希華資本支出預算擴增為 5 億元，晶技董事會並上修資本支出，由 22 億元提高到 25.9 億元，增幅 17.73%，主要在瞄準 5G、網通及車用市場需求的擴張。

2021 年進入 5G 商業運轉元年，晶技董事長林萬興看好，總體營收將較去年 110.48 億元雙位數成長，再創新高，包括手機、網通、5G 應用產品營收，也將較去年成長 30-40%。

晶技董事會上修後的今年資本支出預算達 25.9 億元，創成立 37 年以來新高，除將用於調整產能及生產產品品質，並將擴充寧波廠小型化產品生產線 5 條，新產線預計在 4 、5 月陸續投產。