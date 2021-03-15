〈嘉裕轉骨〉國防標案大單挹注 今年本業將開始獲利 終止8年虧損

裕隆集團旗下紡織廠嘉裕 (1417-TW) 拿下國防部海、空服裝標案大單，副董事長陳伯鏞今 (14) 日表示，今年是充滿希望的一年，內部持續推動轉型及優化；據悉，嘉裕的轉型效益將逐步顯現，經營高層透露，今年本業將擺脫過去連 8 年虧損，開始賺錢，全年「有信心轉虧為盈」。

陳伯鏞表示，疫情總會過去，嘉裕藉由此次國軍標案，啟動內部轉型、工廠優化，未來幾個月市場就會看到「新嘉裕」，以及更多元的產品線。

總經理張祖蕙補充，國防部海、空軍服裝供售站標案，3 年總金額達 21 億元，今年估認列 6-7 億元，貢獻營收占比估超過 5 成以上，可望彌補台灣 Armani 服飾代理業務終止造成的營收缺口。

張祖蕙指出，標案的軍服、戰鬥靴等公費品訂單，預計第二季開始出貨，下半年還會推自費品，且單價、毛利率更佳，有助提升毛利率表現。

嘉裕也藉由此次國防部標案，與興采 (4433-TW)、新紡(1419-TW)、南紡(1440-TW) 等近 50 家廠商合作，建立完整的供應鏈，張祖蕙看好，未來可望以此為基礎，以自有品牌推出運動機能性服飾，產品不侷限在西服，發展走向更多元化。

至於外界關注的資產活化，張祖蕙表示，內部一直進行討論，持續朝輕資產為轉型方向，不過，現階段會以國防部標案以及內部轉型、優化為首要目標。

嘉裕去年由嚴陳莉蓮接掌董事長後，公司積極推動「去蕪存菁」的政策，除終止台灣 Armani 品牌服飾代理業務，並移轉給台元紡織，今年又有標案及轉型效益發酵，營運可望擺脫過去多年虧損的窘境。