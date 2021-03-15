日本1月機械訂單優於預期 汽車業等需求上揚

日本內閣府週一 (15 日) 公布 2021 年 1 月份的機械訂單統計，民間設備投資先行指標的核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 經季節調整後，報月減 4.5% 至 8417 億日圓。這是日本機械訂單在相隔 4 個月後出現減少，不過表現也優於 Nikkei Quick 所整理出的市場預測中數、月減 5.5%。

當中，製造業的機械訂單減少 4.2% 至 3624 億日圓。來自電氣機械及化學工業等的訂單減少；非鐵金屬及汽車相關行業的訂單則是較前月增加。

非製造業的訂單減少 8.9% 至 4744 億日圓。除了因為受到疫情衝擊而導致業績低迷的運輸、郵務業之外，前月表現暢旺的金融、保險及資訊服務業等也都出現回落。

若與去年同月份的核心機械訂單來作比較，則是出現 1.5% 的增加。

對於如此結果，日本內閣府在基調判斷方面維持先前看法，認為「正在復甦當中」。日本包含首都圈的一都三縣在內的部分行政區於 1 月時，由於疫情的關係再度進入緊急狀態，不過日本政府官員認為對於當月份的機械訂單表現影響不大。也由於訂單水準仍優於出現大幅回穩的 2020 年秋天，官員也認為在基調方面仍然持續著先前走勢。

根據日本政府在去年年底疫情再度惡化時所作的統計，預測今年 Q1 的機械訂單會較前一季減少 6.0%。當前走勢能否繼續維持下去也面臨挑戰，日本官員表示「仍須留意疫情發展」。