【袁志峰專欄】股市調整期是買入券商的良機

今天推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $16.8

1) 股市前景

受美國債息上升及騰訊 (700) 的負面消息拖累，港股上周五顯著回調，科技股領跌，投資者無視 A 股做好及南向資金維持淨買入的正面訊號。筆者認為港股仍處調整期，維持上落市格局，恒指於 28000 點有技術支持，短線操作可關注績優股。

今天推介是中金公司 (3908) — 在美國掛牌的中概股加速回歸港股市場，深圳落實創業板註册制以及中國政府積極推動資本市塲改革，都對公司的投資銀行業務有正面影響。去年 10 月，公司完成以每股 28.78 元 (人民幣 · 下同) 發行 A 股集資 132 億元。今年 1 月尾發盈喜，預期 2020 年度盈利為 68.3-75.5 億元，同比增長 61%-78%。估計 2020 年每股賬面值為 14.9 元。現價對應 2020 年市盈率 9-10 倍，市賬率 0.95 倍，估值吸引。建議買入，目標價 20.0 港元，止損價 16.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 165 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，午後美國債息上升，恒指跌幅擴大，收報 28739 點，跌 645 點或 2.2%，成交額按日增 5% 至 2255 億元，2 月份日均成交額 2330 億元。港股通南向資金淨買入 32 億元，包括淨買入 31 億元小米 (1810) 股份。3 月至今累計淨賣出減至 166 億元。2 月淨買入 749 億元。全周計，恒指跌 1.2%。

藍籌股 8 升 42 跌 2 持平。小米 (1810) 升逾 4%，是表現最佳藍籌。恒安國際 (1044) 漲逾 1%。新業務價值遜預期的友邦保險 (1299) 跌逾 5%，是跌幅最大成份股。其次是舜宇光學 (2382)、騰訊 (700)、中國聯通 (762) 及港鐵 (66) 跌逾 4%。中海油 (883) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3%。

恒生科指跌 2.1%，成份股 5 升 27 跌。大型科技股普跌，京東 (9618)、美團 (3690) 及騰訊 (700) 跌 3%-5%。小米 (1810) 是升幅最大成份股，其次是眾安在線 (6060) 及比亞迪電子 (285) 升 2%。華虹半導體 (1347) 及心動公司 (2400) 跌逾 6%，是表現最差成份股。聯想 (992) 跌 5%。中芯國際 (981)、易鑫集團 (2858) 及同程藝龍 (780) 跌逾 4%。全周計，恒生科指跌 2.1%。

板塊方面，基建、煤炭及電力股逆市上升。兗州煤業 (1171) 升 3%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升逾 2% 及 1%。內銀、內險、濠賭、體育用品、奶製品、啤酒、汽車及軟件股表現與大市同步。晶片、餐飲及有色金屬股跑輸大市。紫金礦業 (2899)、中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌 4%-7%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 5% 及 3%。

周五上証指數高開 0.3%，早段遇沽壓，曾倒跌 0.6%，隨後反彈，午後窄幅震盪，以接近全日高位收市，收報 3453.08 點，升 0.5%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 8200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 200 億元。滬深股通北向資金淨買入 8 億元，連續 4 日淨買入，3 月至今累計淨買入 58 億元，2 月淨買入 412 億元。全周計，上証指數跌 1.4%，深証成指跌 3.6%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國商務部公布，今年 1 至 2 月全國實際使用外資 (FDI)1767.6 億元人民幣，按年增長 31.5%，折合 260.7 億美元，按年增長 34.2%。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 將面臨中國監管機構更嚴格監管。彭博引述知情人士透露，繼螞蟻集團後，騰訊已被列為其加強監管的下一個目標。像螞蟻集團一樣，騰訊可能也會被要求成立一家金融控股公司，將其銀行、保險和支付業務全都納入其中。(信報)

中國人壽 (2628) 公布，今年首兩個月累計原保險保費收入約 2540 億元人民幣，按年增長 11.4%。(信報)

小米 (1810) 早前在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和財政部，促撤消對其的投資禁令。美國法院周五裁定暫停對小米的投資禁令。(信報)

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