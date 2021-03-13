曠視科技上交所申請IPO 擬募資逾人民幣60億元

中國 AI 新創公司曠視科技（Megvii Technology）周五（12 日）向上海證交所科創版申請首次公開發行 (IPO)，並在同日刊登首次公開發行存託憑證（CDR），將成為中國首家上市的大型 AI 新創企業。

根據招股書，由阿里巴巴集團（9988-HK）投資的曠視科技計劃發行 2.53 億股 B 類普通股股票，作為 CDR 發行的基礎股。募集資金扣除發行費用後，此次 IPO 將至少募集人民幣 60 億元（約 9.25 億美元），募集資金將用於機器人與物聯網開發以及補充資本。中信證券（Citic Securities）為此次上市保薦人。

曠視科技是全球最大 AI 新創公司之一，聚焦臉部辨識科技發展。這家成立 8 年的公司之所以聲名大噪，部分原因是中國對安全的執著，進而推動國內監視錄影產業興起。根據招股書，曠視科技去年前 9 個月（不包含一次性項目）虧損 人民幣 10.3 億元（約 1.6 億美元）。

曠視科技曾因涉嫌侵犯中國穆斯林與少數民族人權，成為少數遭美國前總統川普執政團隊列入黑名單的公司之一。

曠視科技兩年前在香港申請上市失敗，目前該公司已加入聯想集團（Lenovo Group）行列，利用北京三年前啟用的 CDR 項目，吸引發展前景看好的新創公司與知名大型公司到上交所上市。

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