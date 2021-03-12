股債殖利率交叉引發資金撤離？ 法人：多頭趨勢不變

美國 10 年期公債殖利率日前突破美股標普 500 指數殖利率，創下 2019 年首見的死亡交叉，路博邁投信指出，從過去歷史經驗來看，過去 7 次殖利率與標普 500 殖利率交叉後，未來 12 個月其實皆繳出正報酬的表現，並未造成風險性資產多頭趨勢出現改變。

美債 10 年期公債殖利率 5 日收盤價為 1.5661%，正式突破美股標普 500 指數的 1.55% 殖利率。

路博邁投信表示，回顧金融危機以來，共發生過 7 次美國 10 年期公債殖利率向上突破 S&P 500 股利殖利率水準的情境，可發現雖然部分時候可能會引發金融市場出現短期修正，但若將時間拉長來看，以美股 S&P 500 指數為例，於過去 7 次出現交叉後的未來 12 個月其實皆繳出正報酬的亮眼表現，平均報酬率更是高達近 18%，並未造成風險性資產多頭趨勢出現改變。

路博邁投信表示，本次股債殖利率交叉背景為反映正向景氣前景，且情況與 2009 年 4 月、2016 年 11 月類似，都是發生在市場對景氣前景的看法更為正面，進而帶動美債殖利率彈升所引發。

進一步看主要資產類別，包含美股、新興股、投資級債、高收益債以及新興債，不管是在交叉的後 1 個月或是後 12 個月都能創造相當不錯的報酬率。

路博邁投信指出，只要投資人對景氣前景依舊維持正向預期，且整體經濟基本面無虞的狀況下，即便出現死亡交叉也不至於改變風險性資產的多頭趨勢。