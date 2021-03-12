特斯拉股陷入低潮 華爾街卻逐漸看漲

華爾街正悄悄樂觀看待電動車先驅特斯拉 (TSLA-US)，週三晚上又多了一位分析師給予買進評級。

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 在一份研究報告中寫道，「特斯拉是電動車市場的全球領導者，具有垂直整合的製造能力、先進的電池與駕駛輔助系統、創新和無以倫比的電動車足跡。」他給予特斯拉目標價 775 美元。

特斯拉週四大漲 4.72% 至 699.60 美元。

Rakesh 認為，到 2024 年，電動車將在全體輕型汽車產量中佔比達 25%，而特斯拉的技術和不斷提升的內部電池產量將有助於該公司在預期的電動車成長潮中佔盡優勢。

Rakesh 追蹤科技股和汽車股，他的分析清單還包括蔚來汽車 (NIO-US) 和英特爾 (INTC-US)。

加上瑞穗分析師的評級，追蹤特斯拉的分析師中約有 37% 給予買進評級，較 2020 年初時約莫 20% 的比例上升。然而，道指成分股的平均買進評級比率約 60%，顯見特斯拉仍低於這個標準，但特斯拉從沒有過高水準的買進評級，事實上 37% 的比率約是 2019 年底時的水準那樣高，但當時股價僅約 60 多美元。

分析師越來越看好特斯拉的另一個跡象就是平均目標價，今年迄今分析師平均目標價上升 50%，從約莫每股 420 美元上升至 620 美元以上。

更甚者，過去 3 個月來，2024 年的共識獲利預期自約莫每股 8 美元一路上調至 11.25 美元。雖然距離 2024 年還有很長一段時間，但特斯拉是一家高成長公司，在可預見的未來年平均銷量成長目標是 50%。

在週二大漲 20% 之前，特斯拉股價距離高點下跌了 37% 之多，且今年迄今仍約莫下跌 5%，表現遜於同期上升 3.8% 的 S&P 500 指數。雖然近期特斯拉股價下滑，但華爾街的觀點卻正慢慢轉向。

特斯拉股價週四再次走高，因 2 月消費者物價指數上升程度低於經濟學家預期，緩解了市場對通膨的擔憂。

特斯拉為高估值、高成長的公司，通膨恐懼 (帶來更高的利率) 對特斯拉股價的傷害甚深。利率上升不只會增加公司成長所需的借款之成本，也會降低未來獲利的現值。相較現今可產生現金流的企業，通膨恐懼更會削弱成長型股票的吸引力。

但現在雖然特斯拉股價遭通膨憂慮拖累，華爾街情緒卻越來越樂觀。