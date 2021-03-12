嬌生新冠疫苗獲歐盟核准 歐盟第四例、施打一次即可

歐洲聯盟執行委員會在 11 日當天，有條件的批准美國日用品及製藥大廠嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 所研發生產的新冠疫苗。這是歐盟所批准的第四款新冠疫苗，也是首款只需施打一次即可完成接種流程的新冠疫苗。

歐盟負責醫藥品審查業務的歐盟藥品管理局 (EMA) 於 11 日表示，在歐洲聯盟執行委員會宣布承認之前，他們早一步公開了建議當局核准的審查結果，接種對象為 18 歲以上民眾。

臨床實驗證實嬌生疫苗所提供的防護力達到 67%，這個數字雖然遜於美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 的疫苗，不過也高於英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 與牛津大學所共同研發的疫苗。另外嬌生的新冠疫苗可使用一般冰箱保存，也有利於疫苗接種的普及。

同款疫苗在今年 2 月的時候，得到美國政府的緊急使用許可。歐盟也已經簽下合約確保 2 億人份用量，並保有 2 億劑的追加購買權利。

歐盟在截至目前，已核准美國輝瑞與德國 BioNTech(BNTX-US) 所共同研發的新冠疫苗，另外還有美國莫德納 (MRNA-US) 及阿斯特捷利康的疫苗也都取得歐盟核准，並已展開施打作業。而 EMA 也正在進行德國 CureVac 藥廠 (CVAC-US) 及俄羅斯所生產的新冠疫苗審核作業。

歐盟當局在 11 日表示，到目前為止在歐盟 27 個成員國已供給超過 6000 萬劑的疫苗，並完成 4300 萬次以上的接種作業。