〈美股盤後〉拜登正式簽署刺激法案 那指費半強彈 台積電ADR飆近6%

美國總統拜登提早一天、在美國疫情爆發滿一年的周四 (11 日) 這天簽署 1.9 兆美元紓困案，美國民眾最快本周末就能收到現金支票，美股四大指數全面收高，道瓊、標普 500 雙雙躍上歷史新高，科技股也強彈，那斯達克反彈 2.5%，費城半導體強漲逾 4%，台積電 ADR 大漲 5.9%。

晶片股引領科技股漲勢，費半大漲，那斯達克綜合指數自高點回跌幅度收斂為 5%，脫離修正區間。中、美兩國半導體業協會周四宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，建立及時溝通的資訊共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等科技和貿易限制等政策。

拜登正式簽署 1.9 兆美元刺激法案，比原定的周五提早一天，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，現金支票最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶。這個名為「美國救援法案」(American Rescue) 的法案將發放 1400 美元直接現金給多數民眾、撥款 3500 億美元援助州和地方政府，並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。

美國勞工部周四公布首次申請失業救濟金人數，上周請領人數下降到四個月來最低的 71.2 萬人，降幅超過市場預期，強化投資人對就業市場復甦的信心。

美債殖利率持穩在 1.53% 附近。美國財政部標售 240 億美元 30 年期公債，利率符合預定水準，投標倍數略高於市場所料。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.124 億例，死亡數突破 261 萬例，美國累計確診超過 2909 萬例，累計死亡數超過 52.7 萬。

拜登稍晚將發表任內首次黃金時段演說，悼念在疫情中失去生命的將近 53 萬美國人民，並公布疫情過後的願景和規畫。

周四 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 188.57 點，或 0.58%，收 32,485.59 點。

標普 500 指數上漲 40.53 點，或 1.04%，收 3,839.34 點。

那斯達克綜合指數勁揚 329.84 點，或 2.52%，收 13,398.67 點。

費城半導體指數飆漲 117.81 點，或 4.09%，收 2,997.13 點

標普類股表現，科技股和非必要消費品類股強力反彈，近日表現突出的金融、工業類股相對平靜。(圖: Finviz)

科技五大天王全面上漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.65%；臉書 (FB-US) 漲 3.93%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 3.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.83%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.03%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 勁揚 2.7%；Nike(NKE-US) 漲 2.61%；Walgreens(WBA-US) 漲 1.97%；Salesforce(CRM-US) 漲 1.88%。Verizon(VZ-US) 挫跌 2.75%；可口可樂 (KO-US) 跌 1.08%；麥當勞跌 (MCD-US)0.81%。

費半成分股絕地反攻。Cree(CREE-US)、邁威爾 (MRVL-US) 均強漲逾 8%；賽靈思 (XLNX-US) 漲 6.19%；科沃 (QRVO-US) 漲 5.79%；超微 (AMD-US) 漲 3.71%；美光 (MU-US) 漲 4.57%；輝達 (NVDA-US) 漲 4.21%。

台股 ADR 悉數收高 。台積電 ADR(TSM-US) 大漲 5.93%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 6.28%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 5.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.41%。

焦點個股

中美半導體產業加強溝通與分享資訊，晶片股大漲，超微、輝達均漲逾 4%，賽靈思勁揚 6.2%。

特斯拉 (TSLA-US) 延續反彈走勢，上漲 4.72%。路透則報導特斯拉提高部分車款售價，官網顯示 Model Y 長哩程和 Model S Plaid 皆漲價，有助提高未來利潤。瑞穗最新給予特斯拉「買進」評等。

赴美首次公開發行 (IPO) 的韓國電商巨擘 Coupang(CPNG-US)，掛牌首日大漲 40.71%，以每股 49.25 美元作收，市值約 840 億美元，盤中最高一度超越 1000 億美元。Coupang 有「韓國亞馬遜」之稱，以每股 35 美元發行股票募集 42 億美元，是美國今年來最大規模 IPO，也是阿里巴巴之後海外公司在美最大 IPO 案。

美國生技公司 Novavax(NVAX-US) 盤後飆漲 22.6%。後期臨床實驗結果顯示，Novavax 的新冠疫苗對英國變種病毒具有 96% 的保護效力，朝取得主管機關批准使用又邁進一步。

Canoo 收盤大漲 13.81% 至每股 14.67 美元，盤後續揚 6.5%。這家獲國巨、宸鴻投資的電動車廠周三宣布切入電動皮卡市場，將推出美國製造的吊艙式電動皮卡，第 2 季開放預訂，最快 2023 年第 1 季交車。

甲骨文 (ORCL-US) 挫跌 6.5%。該公司周三盤後公布會計年度第 3 季財報，雲端部門營收年增 5%，成長不及市場預期；財測也不如華爾街所料，預估 EPS 介於 1.20 至 1.24 美元。

GE(GE-US) 重挫 7.36%，盤中一度跌 8.8%，為近一年來最大跌幅。投資人對 GE 旗下客機租賃公司 GECAS 與同業 AerCap(AER-US) 合併的條件不滿意，分析師也表達對 GE 股價估值過高的疑慮。

經濟數據

美國上周 (3/6) 初領失業金報 71.2 萬人，預期 72.5 萬人，前值自 74.5 萬人上調至 75.4 萬人

美國上周 (2/37) 續領失業金報 414.4 萬人，預期 420 萬人，前值自 429.5 萬人上調至 433.7 萬人

華爾街分析

E-Trade Financial 投資策略執行董事 Mike Loewengart 說：「初領失業金人數再次下滑，是我們邁向疫情後正常生活的良好跡象。在過去通膨疑慮引起市場恐慌之後，經濟數據描繪出樂觀的景象。」

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 說，拜登政府透過法案為股市又添了一些柴火，股市創新高就是因為刺激支票正在發揮功效，而且因為新紓困案受惠的領域和前幾輪財政刺激相比更廣泛。

Horizon 投資公司投資長 Scott Ladner 說，財政刺激正在減緩疫情影響，接近負值的實質利率對資產價格將扮演很好的助力，讓投資人忽略每日波動。