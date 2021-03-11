緯軟看好IT、金融業動能 今年營運拚雙位數成長

IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望今年，董事長暨執行長蕭清志表示，隨著數位科技應用發展，加上新客戶導入，看好今年在 IT / 高科技、金融產業業務可望大幅提升，營收重回成長正軌，估可增加雙位數，其中，金融成長性最強。

蕭清志表示，去年雖有疫情衝擊，但緯軟去年下半年正式成為中國大型物聯網公司供應鏈，業務量持續放大，台灣方面，去年也新增多家竹科、南科客戶，另外金融業務也在純網銀、數位金融服務需求增長下，將有堆疊性成長空間，整體業績可望成長。

緯軟財務長長育禎則補充，電信方面，雖然 5G 開台帶來新應用商機，但短期相關人才仍無法補上，成長將相對放緩，不過，緯軟近期也布局電動車領域，包括提供自動駕駛系統、充電樁平台等，目前已打入 3-4 家中國品牌車廠，將成為今年營運動能之一。

營收占比方面，緯軟去年仍以 IT / 高科技業務為主，占比達 46%，金融、電信、製造業則各占 26%、16%、7%，其他則有 5%，若依地區來看，中國占比達 54%，日本、台灣則分別有 17%、16%，歐美地區則有 13%。

緯軟去年營收 51 億元，年減 4.2%，主因是受新冠疫情、台幣升值影響，毛利率則達 25.75%、年增 1.29 個百分點，營利率 9.5%、年增 1.26 個百分點，稅後純益 4.65 億元、年增 12.8%，淨利率 9.13%、年增 1.37 個百分點，每股純益 7.06 元，三率三升，創下歷史新高。

緯軟也公告去年盈餘分配，每股擬配 5 元現金股利，配發率達 71%，若以今收盤價 97.2 元計算，現金殖利率達 5.12%。