漢來美食戰勝疫情 去年獲利創新高 EPS 7.51元

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (11) 日公布去年財報繳出亮眼成績，全年稅後純益 2.8 億元，年增 4.92%，每股純益 7.51 元，創獲利新高，其中，第四季每股純益 1.88 元，創三年來同期新高。

漢來美食指出，過去 2 年皆配發 7 元現金股利，配息率均超過 90%，將在下次董事會將討論股利，預計會維持穩定且不亞於市場水準的殖利率。

漢來美食去年合併營收 34.59 億元，年減 8.37%，營業毛利 14.97 億元，年減 10.13%，毛利率 43.27%，年減 0.85 個百分點，營業利益 1.62 億元，年減 52.8%，營業利益率 4.67%，年減 4.4 個百分點。

漢來美食去年第四季合併營收 9.99 億元，年增 6.28%，營業毛利 4.57 億元，年增 9.86%，毛利率 45.76%，年增 1.47 個百分點，營業利益 0.85 億元，年增 34.92%，營業利益率 8.47%，年增 1.75 個百分點，稅後純益 6991 萬元，年增 32%，每股純益 1.88 元。

漢來美食表示，去年雖受疫情影響，但趁著疫情高峰時加速進行舊店整修，在疫情緩和後也開始拓展新店，下半年陸續開出 5 個品牌、5 家分店，有效為營運添新動能。

進入 2021 年後，漢來美食日前已斥資逾 8000 萬元重新整修位於漢來大飯店 10 樓的 4 家餐廳，效益顯現，加上年節聚餐商機，營運動能強勁，前 2 月業績大爆發，累計營收達 7.39 億元，創同期新高。

漢來美食表示，今年將是調整營運並強化研發的一年，為明年即將於台北南港開幕的南港漢來飯店做準備，因此，今年度的展店腳步將放緩，目前僅有第三季於新竹共新開 2 家中型品牌 (上菜、漢來上海湯包) 分店的計畫，配合展店費用降低，加上電商新事業的開發與通路擴展，漢來美食看好未來的獲利成長，有利創造穩定的股東報酬。