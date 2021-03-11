〈永豐金法說〉不評估國內併購 海外併購以銀行、證券優先

永豐金 (2890-TW) 今 (11) 日舉行法說會，總經理朱士廷表示，去 (2020) 年淨收益創歷史新高，且總資產規模已突破 2 兆元，併購策略部分，不評估國內併購，但若前進海外，併購會以銀行、證券優先。

永豐金去年淨收益 390.1 億元，年成長 7.4%，創歷史新高，稅後純益 122 億元，在疫情肆虐下，僅較前一年度小幅衰退 2.2%，每股稅後純益 1.08 元，股東權益報酬率 (ROE) 達 8.02%，在同業間排名第 6 名，每股淨值 13.83 元。

朱士廷說明，去年淨收益繳出創歷史新高，主要受惠於銀行強勁的存放款動能、證券經紀、與複委託手續費收入的大幅成長，其中，利息淨收益達 185.4 億元，年成長 15.1%，手續費淨收益達 140.7 億元，年成長 30.9%，兩大業務淨收益雙創歷史新高。

去年因為疫情影響，銀行營運普遍吃緊，永豐銀行去年稅後純益 97.8 億元，較前一年度小幅衰退 5.0%。不過，永豐銀行總經理莊銘福表示，在放款結構改善與活存比增加，加上放款與有價證券投資的快速成長帶動下，永豐銀第 4 季及去年全年利息淨收益分別創下單季及歷年新高，全年手續費淨收益在財富管理及放款手收帶動下，亦創下歷年最佳水準。

而永豐銀行旗下的「大戶 DAWHO」數位帳戶在去年年第 4 季累計開戶數已正式突破 65 萬，站穩國內數位帳戶市場前三大地位。

另一子公司永豐金證券部分，去年稅後純益 28.2 億元，較前一年度大幅成長 48%，為歷年次高。其中，受惠於台股日均量增加，及推出「豐存股」吸引投資新血加入複委託行列，推升手續費淨收益創下歷史新高。

永豐金證券總經理江偉源表示，去年複委託交易量創下 6608 億元、年成長率達 55% 的佳績，其中，複委託零售業務表現尤其出色，以全年 2771 億元的交易量拿下去年整體券商複委託零售冠軍。

股利政策部分，永豐金表示，依然會維持穩定股利政策，且在考量資本適足率與未來資本健全下，持續以發放現金股利為主，但整體確切數字要等董事會通過才能確定。

此外，永豐金總資產規模已經突破 2 兆元，是否併購再求壯大？朱士廷表示，國內併購部分目前無標的，且暫不評估，至於海外併購方面，雖然因為疫情影響，近期無赴海外進行盡職調查，但若前進海外併購，會以銀行、證券優先。

展望今年，朱士廷表示，原本因為疫情，去年有點擔心海外逾放，但今年疫情看起來已逐步好轉，加上在美債殖利率走揚的帶動下，今年以銀行為主的金控表現將相對看好。

至於對於總經看法，朱士廷表示，目前全球資金寬鬆的條件都沒有改變，除非看到很糟糕的通膨，台灣央行才有可能調高利率，以目前狀況來看，升息機率應該不高。莊銘福補充表示，利率再次下降空間不大，接下來大概只有往上空間，但是新台幣時機應該還未到，倒是因為美債殖利率上升，外幣利率有機會率先升息，整體而言，利率走揚對銀行都是好事。