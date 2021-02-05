〈台塑四寶業績發表〉台塑、台化上修Q1營收至優於上季 淡季營運逆勢揚

台塑四寶今 (5) 日公布 1 月業績，營運淡季不淡，受到農曆春節因素影響，第一季通常為石化產業營運淡季，不過，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 表示，中國鼓勵就地過年政策帶動，下游加工廠春節期間停工降低、開工日也會提早，因此上修第一季營收，由先前預估的衰退、上調至優於去年第四季。

台塑董事長林健男表示，原先預期因新變種病毒擴散，導致全球疫情加劇，各國再度實施防疫管制措施，且海運缺櫃、碼頭缺工及農曆春節假期等因素，影響交運量，第一季營收將低於去年第四季。

不過，林健男表示，雖因農曆春節，開工率及產銷量低於上季，但受輕裂廠歲修、同業異常故障及貨櫃短缺等因素影響，第一季石化產品均價可望上漲，加上中國鼓勵就地過年，下游加工廠可望提早開工，需求增加，因此上修上月看法，估第一季營收將與去年第四季相當或微幅成長。

台化副董事長洪福源上月表示，缺艙、缺櫃及運費大幅飆漲能否紓緩，及農曆年後工人返回崗位是否順利等變數，將是影響今年第一季、甚至今年營運的關鍵，而三項觀察指標在 1 月出現變化。

洪福源指出，受到中國鼓勵就地過年措施帶動，留崗工人大幅增加，以台化在寧波約 1000 位陸籍同事為例，去年返鄉比率 49.2%，今年只有 12.8%。

洪福源表示，下游廠商春節開工率將較往年增加，終端工廠需求恢復也將較預期快，且化工廠及客戶庫存偏低，客戶採購意願提升，看好各種產品利差回升，上修本季展望，估第一季營收將優於去年第四季。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭指出，第一季受惠消費性電子及 PC 相關產品需求仍暢旺，電動車、5G 及網通等科技基礎建設陸續展開，電子材料市場可望延續去年第四季熱絡情勢，但因春節因素影響，營收將持平；化工產品同樣受春節影響，營收減少。

聚酯產品市場需求雖逐漸回溫，但第一季受農曆春節假期，工作天數減少影響及全球疫情反覆，市場不確定性高，整體營收持平；塑膠加工產品營收則略減。 整體而言，第一季營收將較上季減少。

對於油價走勢，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明指出，OPEC 表態要使今年全球原油供需保持短缺，並樂觀預估 5 月全球原油供需缺口將達高峰，全球原油庫存持續去化，加上全球疫苗接種人數持續增加，預期油價可望穩健上漲；而台塑化第一季煉油廠產能利用率約 56%。

不過，曹明也認為，煉製毛利雖逐步回升，但仍受疫情影響，幅度受限；對於石化原料價格走勢， 因農曆年到來，下游需求持續回溫，且今年中國政策鼓勵就地過年，預期下游年後開工將提早，支撐石化原料價格，輕裂廠維持穩定獲利，第一季目前預計全能運轉。

