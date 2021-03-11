外資終止連五賣 搶進金融族群 大砍友達、和碩

台股今 (11) 日在電子權值、金融股全面回神帶動下，站回萬六、也收復所有均線，終場大漲 267.89 點，收在 16179.56 點，三大法人合計今買超 251.79 億元，其中，外資終止連五賣，買超 194.44 億元，鎖定金融族群、中鋼、鴻海等大型權值加碼，反觀大舉調節友達、和碩等個股。

期貨方面，外資期現貨不同調，空單口數仍持續增加，今再增 6257 口空單，空單未平倉口數來到 27138 口，投信減碼 1410 口空單，空單未平倉口數來到 6552 口，自營商則加碼 433 口多單，多單未平倉口數達 19458 口。

外資前十大買超鎖定金融、大型權值股加碼，其中新光金、國泰金分別加碼 46822、30390 張，中鋼也有 27116 張排名第三，其他則依序為，宏碁 17852 張、群創 15752 張、鴻海 15585 張、國泰台灣 5G+ 11957 張、開發金 10751 張、中鴻 10538 張、華邦電 9863 張。

賣超方面，外資大砍友達 18843 張居冠，和碩也遭砍 14284 張居次，其他依序為台中銀、台泥、永豐金、神達、陽明、台苯、榮成、華夏。

投信操作方面，買超中信金 2202 張、中興電 2162 張，台塑、長榮、南亞也各有 1837 張、1694 張、1503 張，其他依序為南亞科、驊訊、達邁、景碩、鴻碩等；賣超方面，投信與外資不同調，大砍群創 7495 張，裕民、聯電也各有 1444 張、1292 張，其他則依序為世界、欣興、泰鼎 - KY、金居、中磊、百和、元太等。

法人指出，台股今雖站回萬六、所有均線之上，但後續走勢仍有待電子族群領軍表態，加上國際股市變化，預期短線仍會以個股輪動為主，投資人可留意具漲價題材個股布局。