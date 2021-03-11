〈台股盤後〉電子權值、金融領軍 大漲267點收復所有均線

台股今 (11) 日在電子權值、金融股全面回神帶動下，指數開高走高，台積電更重回 600 元大關，激勵台股終場大漲 267.89 點或 1.68%，收在 16179.56 點，站回萬六、也收復所有均線，成交量則較昨增加至 3269.17 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤以小跌開出，隨後在買單點火帶動下，一舉重回 600 元整數關卡，終場大漲逾 2%，收在 609 元，成功收復 5 日、10 日均線，鴻海、大立光同樣漲逾 1%，激勵大盤重返萬六關卡，其他權值股，包含聯電、聯發科、日月光投控台達電漲幅均超過 3%，推升大盤走高。

盤面上，被動元件族群在漲價利多效應激勵下，全面走揚，華新科強漲逾 8%，國巨、禾伸堂、信昌電、凱美漲幅均超過半根停板，鈺邦、立隆電、大毅、九豪、凱美等表現也不俗。

同樣有漲價題材的記憶體族群，今表現也相對整齊，包含華邦電、南亞科、晶豪科等漲幅均有 4% 以上。

除了電子股外，金控股今表現也相對強勢，雖然 2 月獲利因工作天數較 1 月減少，但累計 15 家金控前 2 月仍賺進超過 1300 億元、年增 78%，推升買盤積極進駐，富邦金、國泰金漲幅均超過 2%，新光金、兆豐金、台新金、開發金等同樣在盤上表態。

不過盤面上資金類股輪動快速，昨表現強勢的光通訊族群，今相對黯淡，華星光、光環、前鼎跌幅均超過 3%，而依類股來看，今食品、觀光、造紙、水泥類股相對弱勢。

法人指出，台股今雖站回萬六、所有均線之上，但後續走勢仍有待電子族群表態，加上國際股市變化，預期短線仍會以個股輪動為主，投資人可留意具漲價題材個股布局。