〈美股盤前要聞〉美眾院通過1.9兆美元紓困案 美股期貨上升

美國眾議院通過拜登推動的 1.9 兆美元新刺激法案，美債殖利率應聲下跌，美國 10 年期公債殖利率下滑至 1.50% 左右，美股期貨週四 (11 日) 走升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.70%，那斯達克 100 期貨漲 1.83%。

1. 美眾院以 220：211 票通過 1.9 兆美元新刺激法案

週三 (10 日) 美國眾議院以 220 票 (同意) 對 211 票 (反對) 通過拜登推動的 1.9 兆美元新刺激法案，這是史上規模第二大的紓困案，其中包括 1,400 美元的支票、失業救濟金，以及學校、疫苗分發的資金。

拜登表示，最高 1400 美元的一次性支票應該在本月開始發放。眾議院議長佩洛西週三表示，該法案是一股推動美國公平和正義的力量，是她在國會任職 30 多年以來看到最具變革意義的法案之一，其重要性堪比《平價醫療法案》(Affordable Care Act)。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，白宮正在「全速推進」落實這項法案，拜登總統計劃在週五簽署 1.9 兆美元新刺激法案。

2. 甲骨文雲端營收、Q4 財測遜預期

甲骨文 (ORCL-US) 於周三 (10 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季雲端業務比市場預期遜色，第四季財測也不如市場所料。不過，甲骨文看好雲端基礎設施與企業資源規劃系統 (ERP) 需求將帶動 2022 財年營收成長。

F2021 Q3 財報數據顯示，營收報 100.9 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 100.7 億美元。調整後 EPS 報 1.16 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.11 美元。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，按年計算雲端基礎設施需求超過 20 億美元，甲骨文將在本季度進行投資，為下一財年雲端消費和營收成長做準備。

3. 巴菲特成為全球第六位千億美元富豪

波克夏海瑟威股價在周三 (10 日) 衝上新高，帶動「股神」巴菲特身價突破 1000 億美元，使他加入亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克、微軟創辦人蓋茲等人行列，成為全球第六名千億美元富豪。

巴菲特身價攀升至 1004 億美元。波克夏 A 股 (BRK.A-US) 股價在周三盤中飛越每股 40 萬美元，創歷史新高，巴菲特身價也一度達到 1010 億美元，波克夏終場以每股 398,840 美元作收。

根據彭博億萬富豪指數，「千億美元富豪俱樂部」會員如今增為六人，依序為全球首富貝佐斯 (身價 1800 億美元)、馬斯克 (1740 億美元)、蓋茲 (1370 億美元)、LVMH 集團執行長 Bernard Arnault(1190 億美元)、臉書執行長祖克伯 (1010 億美元)，以及高齡 90 歲的巴菲特。除了 Arnault，清一色為美國人。

4. AerCap 以 300 億美元收購奇異客機租賃部門

奇異 (GE-US) 周三 (10 日) 正式宣布以 300 億美元價格，將自家客機租賃部門售予 AerCap，交易預計在今年第 4 季完成。

奇異執行長 Larry Culp 於交易公告表示，現階段為適合加速轉型的時機，此舉有助該公司大幅降低風險，繼續朝著成為資本穩健的企業方向發展。

根據交易協議，奇異將獲得合併後公司約 46% 股份、240 億美元的現金，以及 AerCap 以票據或現金形式支付的 10 億美元。

5. 臉書稱 FTC 無壟斷證據 要求法院駁回訴訟

臉書（FB-US）周三（10 日）要求聯邦法院駁回聯邦貿易委員會（FTC）與各州提起的反壟斷訴訟，宣稱這些控訴缺乏臉書損害市場競爭與消費者的實證，並稱 FTC 故意推翻既有決議，撤銷已批准的 Instagram 與 WhatsApp 收購案。

臉書目前正盡全力保住 Instagram 與 WhatsApp，並抨擊政府強迫公司分拆意圖，相關的控訴史無前例。

FTC 拒絕回應臉書的控訴。負責調查此案的紐約檢察總長 Letitia James 則表示：「臉書在法律上站不住腳，對我們的控訴也是錯誤的。我們將繼續為因臉書違法行為而受到傷害的數百萬消費者與企業挺身而出。」