〈台股盤中〉電金權值股聯袂強彈 放量站穩萬六

美股漲跌互見，道瓊指數創新高的同時，那指、費半終場收黑，不過，台積電開平低盤後緩步上揚漲幅 1.5%，激發台股在上漲 35 點開出後，漲勢持續擴大，50 大權值股幾乎全數走揚，加上被動元件族群輪動大漲，大盤開盤一小時即大漲達 250 點，最高來到 16183 點，收復萬六與月線關卡，預估成交值放大至 3200 億元。

台積電開平低盤後緩步走揚，盤中上漲超過 1.8%，拉升大型電子權值股買盤，國巨漲逾 5%，台達電也漲近半根停板，聯電漲近 4%，南亞科、可成、緯穎、聯發科和日月光投控均漲逾 2%，大立光漲逾 1.5%。

除了電子股，大型金控股同樣有買盤積極進駐，富邦金和國泰金均大漲近半根停板，兆豐金和開發金漲 1.5% 上下；而大型傳產股表現也不俗，中租 - KY 漲逾 5%，南亞漲超過 4.5%，台塑漲 2% 上下，豐泰、台化、和泰車等漲 1.5% 上下。

從細族群來看，在國巨飆漲的帶動下，被動元件族群齊歡呼，華新科飆漲逾 7%，禾伸堂、蜜望實漲 6% 上下，信昌電漲近 4%，而鈺邦、立隆電、大毅、九豪、凱美和信昌電等漲 4% 左右。

光學鏡頭族群中，隨著先進光再度攻上漲停，佳凌漲超過 5%。

DRAM 族群也再度轉強，華邦電漲逾 3.5%，南亞科和晶豪科漲 2.5%，旺宏漲 2% 之上。

而半導體族群隨著台積電轉強，聯電漲逾 4%，漢磊和光罩均漲逾 3%。

反觀昨日的強勢族群光通訊相關業者，今日轉弱，光環、前鼎和華星光跌超過 4%，顯示資金輪動迅速。

元大投顧認為，儘管市場對後市充滿雜音，不過，加權指數已在 15800 點附近強守多日，為短期重要支撐，若債券殖利率上行速度趨緩甚至是回落，美股就有機會和台股聯袂展開一波反攻。

就技術面來看，國泰證期研究部說明，5 日線目前仍維持下彎，若整體量能回溫，5 日線有機會走平翻揚，並扭轉近期盤勢弱勢整理的格局，使持續收斂的 KD 指標止跌翻揚，甚至交叉往上。