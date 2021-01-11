IDC：疫情推動下 2020年第四季全球PC出貨量年增26.1%

隨著新冠肺炎疫情在全球持續延燒，推升了遠距工作和線上學習的需求，也推動了傳統個人電腦 PC 市場的需求。據市場調研機構 IDC 週一 (11 日) 公布數據顯示，去年第四季全球 PC 出貨量年增 26.1%。

數據顯示，2020 年第四季度全球 PC 出貨量較上年同期成長 26.1%，達到 9160 萬台。而 2020 年全年的出貨量則年增 13.1%，消費者需求復甦主要的驅動力來自在家辦公、遠距學習等趨勢。

報導中指出，距離 PC 市場上一次出現這種規模的年度增長是在 2010 年，在當時，成長幅度達到 13.7%。在過去的 10 年中，PC 市場發生了很大的變化，其中包括 PC 市場經歷了連續 6 年的衰退，以及 1 年平穩。而現在最大問題是，目前市場的復甦將能夠持續多久。

從各廠商來看，2020 年第四季，聯想 (0992-HK) 在全球傳統 PC 出貨量排名中獲得第一，市占率達到 25.2%。惠普 (HPQ-US) 緊隨其後，市占率為 20.9%。戴爾 (DELL-US) 排名第三，市占率為 17.2%。蘋果 (AAPL-US) 及宏碁則排名第四、五，市佔率分別為 8% 及 7.2%。

4Q20 全球 PC 出貨量排名 (圖片：IDC)

IDC 全球移動設備追踪計劃副總裁 Ryan Reith 表示，如今消費者需求正在推動 PC 市場向前發展，有跡象表明，這樣的激增將會持續。去年 PC 市場成長的驅動力明顯來自在家辦公和遠程學習的需求，不過消費者市場的實力也不容忽視，我們也持續看到遊戲 PC 銷售飆高。這場疫情不僅推動了 PC 市場需求，而且創造了市場擴展的機會。