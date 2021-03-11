【日盛投顧】量出長紅，收復月線

◆盤勢分析

1. 在美股漲跌互見的背景下，台股加權指數周四以上漲 35 點的 15,947 點開出，隨後 2330 台積電、2308 台達電、2327 國巨等電子權值指標股買盤點火，帶動指數漲幅擴大，終場加權指數收漲 267.89 點，以 16,179.56 點作收，漲幅達 1.68%，成交量為 3290.75 億元。周四三大法人合計買超 251.79 億元：外資買超 194.44 億元、投信買超 10.97 億元、自營商買超 46.39 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四大盤反彈並且量增，有利暫時化解短線破底危機。

(2)均線：指數周四收復月線 (約 16,066 點)，下檔以 5 日線(約 15,924 點) 為短線支撐。

(3) 技術指標：KD 指標已轉為黃金交叉，有利短線反彈格局逐漸成形。

3. 櫃買指數周四終場上漲 1.86%，收在 195.31 點，順利收復 10 日線 (約 193.4 點)，且月線呈翻揚向上格局。

4. 觀盤重點：台股自年後高點 15,679 點至本波最低點 15,636 點，修正幅度超過 900 點，周四加權指數以帶量長紅收復月線，具有止跌回穩意味，後續將以回補 2/26 跳空缺口 (16,190-16,322 點) 為目標，未來選股方向，可留意短線跌深的電子權值，及 IC 設計、塑化、金融、工具機、自行車、高殖利率股。

電子權值、被動元件、IC 設計、運動風強勢

1. 被動元件: 近日市場傳出國巨對客戶端發出漲價通知，晶片電阻、MLCC 預計調漲 10% 至 20%，新價格將於 4 月 1 日生效，在漲價題材帶動下，周四 2327 國巨、2492 華新科、2375 凱美、3026 禾伸堂股價同步上攻。

2. 自行車: 自行車市場需求持續熱絡，9921 巨大、9914 美利達、5306 桂盟 2 月營收皆繳出佳績，9914 美利達 2 月營收年增率達到六成，周三股價在營收利多帶動下創波段新高，9921 巨大、5306 桂盟目前亦處在季線之上。

3. 顯卡: 因強勁的遊戲與挖礦需求，顯卡市場呈供不應求的狀況，價格不排除有持續上漲的空間，2376 技嘉、2377 微星、2357 華碩可望受惠，周三 2376 技嘉上漲逾 3%，強勢創波段新高，後續可留意上述個股股利政策。

4. 金融: 近期美債殖利率走升，台股金融股隱含現金殖利率仍有一定水準，加上在科技股震盪的背景下，金融股引起買盤關注，周四 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金、2891 中信金等創波段新高。