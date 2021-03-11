〈台股盤前要聞〉台積電寫最旺2月、和碩2月營收驟減 今日必看財經新聞

台股盤前要聞，台積電 2 月營收 1065 億元，創歷年同期新高；蘋果傳出正在削減上半年 iPhone 12 mini 的產量，減幅恐超過 70%；主要代工 iPhone 12 mini 的和碩，2 月營收下滑至 537.79 億元，年減 34.26%，創 2013 年分家以來單月新低。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

台積電二月營收 1065 億元 歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 2 月營收 1065.34 億元，受農曆春節假期及工作天數較少影響，營收月減 15.9%，不過仍年增 14.1%，為近 7 個月低點，但寫歷年同期新高；前 2 月營收 2332.83 億元，年增 18.4%。以財測數字來推算，法人估 3 月營收將達 1210-1294 億元，有機會續創新高。閱讀全文...

蘋果上半年大砍 iPhone 12 mini 訂單

據《日經亞洲》引述供應鏈消息，蘋果 (AAPL-US) 正在削減今年上半年 iPhone 12 mini 的計畫產量，削減減幅可能超過 70%，這是蘋果在去年年底所制定廣泛調整的一部分。閱讀全文...

和碩 2 月營收寫分家以來最低

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (10) 日公布 2 月營收，受工作天數減少、缺料影響，加上主要負責代工的蘋果 (APPL-US) iPhone 12 mini 銷量不如預期，單月營收大減至 537.79 億元，月減 34.75%、年減 34.26%，創下 2013 年分家以來單月新低紀錄，累計前 2 個營收達 1361.98 億元，年減 23.25%。閱讀全文...

台驊董座：Q1 營運非常好 今年一帆風順 高運價將成常態

貨攬業者台驊 (2636-TW) 去年獲利創高，董事長顏益財昨 (10) 日表示，今年船舶需求仍大於供給，有助運價維持高檔，樂觀看第一季表現將延續去年持穩強勁，全年營運也將「乘風破浪一帆風順」，看好海、空運可望維持高檔不墜，並成新常態。閱讀全文...

中華電 2 月每股賺 0.38 元 前 2 月 0.78 元 續站穩獲利王

電信三雄昨 (10) 日公布自結數，龍頭中華電 (2412-TW) 受惠資通訊業務成長，2 月、累計前 2 月每股純益分別為 0.38 元、0.78 元，續站穩獲利王寶座，也是三家中獲利逆勢成長的業者。台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 累計前 2 月每股分別賺 0.58 元、0.36 元。閱讀全文...

長榮、陽明 2 月營收年增逾 120% 續寫新高 萬海創次高

貨櫃三雄昨 (10) 日公布 2 月合併營收均繳出亮眼成績，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 同步寫單月新高紀錄，均較去年同期成長逾 120%，萬海 (2615-TW) 則創單月次高。閱讀全文...

聯發科 2 月營收 325.53 億元 創歷年同期新高 3 月拚歷史次高

聯發科 (2454-TW) 昨公布 2 月營收 325.53 億元，月減 7.87%，年增 78.66%，累計前 2 月營收 678.86 億元，年增 78.47%；受惠 5G 晶片出貨暢旺，加上物聯網平台成長，聯發科 2 月營收站穩 300 億元大關，3 月可望續強，挑戰歷史次高。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉看房市 楊金龍：房價漲勢略緩、短線投機降溫

台灣央行去年 12 月無預警祭出打炒房措施，昨 (10) 日最新出爐的中央銀行業務報告中，總裁楊金龍認為，房市短期投機氛圍降溫，但因購屋自用或投資需求仍強，房價仍居高，惟漲勢略緩。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉楊金龍解釋干預匯市理由 看近期台幣升幅減緩原因有二點

台灣央行總裁楊金龍將於今 (11) 日上午赴立院進行中央銀行業務報告，在最新出爐的書面報告中，楊金龍強調，調節匯市並維持匯市運作順暢，是央行的法定職責，但也指出，近期新台幣對美元升值幅度減緩，反映金融市場避險情緒升溫、外資賣超台股匯出資金等因素。閱讀全文...

需求強勁 廠務工程四傑價格全面調漲

台灣生產製造廠房今年需求大爆發，加上住宅建案、公共工程案件持續釋出，供需比嚴重失衡，隨著近來原物料、勞工成本上揚，廠務工程四傑漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW)、聖暉 (5536-TW) 均證實，為反映市況，新案全數以新價格制定，客戶也買單，預期將逐步反映在獲利表現上。閱讀全文...

泰州廠處分入帳 可成去年 Q4 獲利破百億元 EPS 18.18 元衝新高

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 昨 (10) 日公布去年財報，去年第四季由於出售泰州廠區，業外進帳逾 200 億元，帶動第四季獲利達 138.72 億元，創歷史新高，每股賺 18.18 元，毛利率也隨著產品組合改善，重返 30%，創兩年來新高。全年每股純益則達 27.65 元。閱讀全文...