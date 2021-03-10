15金控前2月合賺1300億元 富邦金EPS唯一超過3元 開發金奪進步王 

15 家金控今 (2021) 年 2 月獲利全數出爐，2 月因為工作天數較少，所以 10 家金控單月獲利較前月衰退。若以累計獲利來看，15 家金控前 2 月已經合賺超過 1300 億元；其中，富邦金 (2881-TW) 因國內外資本利得入袋，累計 EPS 仍是金控第一，也是唯一超過 3 元的金控。而開發金 (2883-TW) 因為開始認列來自中壽的權益法投資貢獻，獲利大躍進，前 2 月稅後純益年增 351%，奪最佳進步獎。

從 2 月單月獲利狀況來看，只有新光金 (2888-TW)、國票金 (2889-TW)、開發金 (2883-TW)、兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW) 等 5 家金控，較前一月成長；至於合計 15 家金控前 2 月稅後純益則已達 1302.87 億元，因去年低基期效應，年成長率高達 78%，表現亮眼。

富邦人壽資本利得 188 億元入袋 富邦金前 2 月稅後純益年增 160%

富邦金受海內外投資收益大進補，在富邦人壽 2 月處分投資部位的實現獲利約 188 億元大舉灌注下，金控 2 月自結稅後純益 182.95 億元，年成長 245%；累計今年前 2 月稅後純益 385.3 億元，較去年同期大幅成長 160%，每股純益 (EPS) 為 3.77 元，為唯一 EPS 賺超過 3 元的金控。

富邦金 2 月單月稅後純益、前 2 月稅後純益、每股稅後純益皆續創歷年新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券 2 月單月及累計前 2 月獲利也都同步寫下歷史新高。此外，截至 2 月底，富邦金控合併淨值約 7890 億元，富邦人壽合併淨值超過 5150 億元，雙雙創下歷年最高紀錄。

國泰金累計 EPS 續創歷史同期新高 兩大指標有助提升財務

國泰金 (2882-TW) 自結 2 月單月稅後純益 171.9 億元，雖低於元月、未再破 200 億元大關，也低於富邦金單月成績，但是累計前 2 月稅後純益以 389.4 億元居冠，累計每股純益達 2.95 元，續創下史上同期歷史最高紀錄，居金控第二。

國壽 2 月稅後純益 150.6 億元，累計稅後純益達 337.1 億元，年成長 169%，單月、累計稅後淨利及淨值皆創歷年同期最高水準。

國泰金表示，利率上揚及傳統避險工具成本下降，有利提升財務表現。其中，美國國家預算辦公室 (US Congressional Budget Office) 於 1 月 29 日調高長期利率展望自 3.1% 至 3.4%，此為國壽訂定隱含價值投資報酬率的重要參考數據。

國泰金進一步指出，今年以來至 3 月 9 日止，美國 30 年期公債利率較去年底上彈近 60 bps，30 年 A 及 BBB 級公司債利率亦上揚近 70bps，有助於利息收入的提升。

而市場 CS 避險成本去年第四季平均約 0.2%，今年以來約 0.25%；但是，市場 NDF 避險成本自去年第四季平均 6.5% 顯著下降至 4.8%，有利國壽避險成本降低；在利率上行環境下，除有助於經常性收益的提升外，亦有利於負債公允價值衡量，對於接軌 IFRS 17 將具正面影響。

國泰金強調，國壽資本適足率及淨值比持續維持強健水準，面對金融市場波動，提供了財務韌性及緩衝力，亦提供了逢低布局的能力，有助於提升公司未來價值。

中信金前 2 月獲利年增 48% 新壽出售建案拉抬新光金獲利

中信金 (2891-TW) 自結 2 月單月稅前純益為 56.10 億元，稅後純益為 48.23 億元，累計前 2 月稅前純益 153.59 億元，合併稅後純益 134.94 億元，年成長 48%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.69 元。

中信金表示，2 月份雖然工作天數及計息天數較少，但銀行及保險核心動能穩健，加上金融操作表現得宜，單月獲利仍維持良好表現。其中，在銀行業務方面，銀行淨利息收入雖然受到降息影響，存放款及手續費等核心業務依然維持穩健動能。保險業務方面，因投資收益良好，子公司台灣人壽稅後獲利較去年成長 110%。

新光金因核心子公司新壽 2 月認列碧湖天建案 12.6 億元出售利益，新壽 2 月稅後純益 34.74 億元、月增 21.41 億元，拉抬新光金 2 月稅後純益 40.11 億元，累計前 2 月稅後純益 61.43 億元，年增 0.3%，EPS 為 0.47 元。

不只新壽表現亮眼，新光銀行淨息收、淨手收都有所成長，主因利率反彈，包括基金及債券業績都很不錯；而元富證券獲利也不錯，經紀業務貢獻最大，次為自營業務；在台股日均量 3、4 千億元之下，元富證經紀業務手續費收入前 2 月年增 3 億多元。

元大金前 2 月獲利年增 72% 玉山金前 2 月獲利唯一衰退

元大金 (2885-TW) 獲利金雞母是元大證券，元大證券 2 月稅後純益就貢獻 14.78 億元，帶動元大金累計前 2 月稅後獲利 54.06 億元，和去年同期的 31.34 億元相比，年增率 72%。

開發金對中國人壽的綜合持股比例已達 55.95%，2 月獲利已認列來自中壽的權益法投資貢獻；加以資本市場在 2 月份農曆年假後續寫新高，有效挹注證券及投資等業務的獲利動能，讓開發金 2 月自結稅後獲利衝到 29.28 億元，累計前 2 月稅後純益達 49.89 億元，相較去年同期累計獲利 11.06 億元，增幅達 351%，奪下最佳進步獎，累計每股純益 0.34 元。

兆豐金 (2886-TW) 受惠子公司兆豐銀財務操作與手續費收入大幅成長，2 月單月獲利扭轉元月衰退局面，自結 2 月單月稅後純益 22.42 億元，累計前 2 月稅後純益 39.39 億元，累計 EPS 為 0.29 元。

玉山金 (2884-TW) 自結 2 月單月稅後純益 13.3 億元，累計前 2 月稅後純益 32.3 億元，年減 0.8%，為唯一較去年同期衰退的金控，EPS 為 0.26 元。主要子公司玉山銀行累計前 2 月稅後純益 28.7 億元，較去年同期減少 14.4%，玉山證券累積稅後純益 2.68 億元，成長 269.3%。2021 年玉山將深化跨境整合、進行數位轉型及強化風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。

永豐金前 2 月獲利年增 13.1% 華南金每股淨值為 14.79 元

永豐金 (2890-TW) 自結 2 月單月稅後純益 9.93 億元，累計 1-2 月稅後純益 26.9 億元，年增為 13.1%。其中主要子公司永豐銀行 2 月稅後純益 6.68 億元，累計 1-2 月稅後純益 20.56 億元；永豐金證券 2 月稅後純益 2.07 億元，累計 1-2 月稅後純益 6.09 億元。累計永豐金前 2 月 EPS 為 0.24 元。

台新金 (2887-TW) 自結 2 月稅後純益 13.4 億元，累計前 2 月稅後純益 28.2 億元，比去年同期 27.1 億元，增加 1.1 億元。

台新金表示，子公司台新銀行 2 月稅後純益 10.8 億元，淨利收及淨手收獲利動能持續穩健，較去年同期成長近 7%。資產品質也維持穩健，截至 2 月底逾放比為 0.14 %，備抵呆帳覆蓋率為 949.17%；

台新證券單月稅後純益 1.6 億元，主要是證券市場行情回溫帶動大盤指數上漲，致公司營業證券評價利益增加；累計稅後純益 2.08 億元，較去年同期增加 2.1 億元，台新證的經紀業務市佔率及成交量皆持續穩健成長。

華南金 (2880-TW) 自結 2 月合併稅前淨利為 11.92 億元、合併稅後純益為 10.29 億元；累計合併稅前淨利 27.48 億元、合併稅後純益為 23.51 億元，每股稅後純益為 0.18 元，每股淨值為 14.79 元。

華南銀行本月合併稅前淨利為 10.12 億元、合併稅後純益為 8.79 億元；累計合併稅前淨利 22.91 億元、合併稅後純益為 19.78 億元，每股稅後純益為 0.23 元，每股淨值為 23.56 元。

